Semob reforça linhas de ônibus após paralisação da linha 1 do metrô

Pasta autorizou a implementação de uma linha especial que sai do Terminal Acesso Norte em direção a Estação da Lapa

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:03

Linhas de ônibus são reativadas em Salvador
Linhas de ônibus são reativadas em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Secretaria de Mobilidade (Semob) montou um plano de contingência para mitigar os efeitos dos problemas registrados na linha 1 do sistema metroviário nesta terça-feira (19).

A pasta autorizou a implementação de uma linha especial que sai do Terminal Acesso Norte em direção a Estação da Lapa via Av. Bonocô. Já a linha 1214 - Lapa x Engomadeira (via Acesso Norte), que dá atendimento ao Centro, foi reforçada com o objetivo de atender os passageiros que estão no Campo da Pólvora e desejam seguir em direção a Estação da Lapa. Além disso, foi realizado reforço nas linhas do sistema BRT Salvador.

A Semob orienta que os passageiros oriundos da linha 2 do metrô, sigam para a Estação BRT Rodoviária e deste ponto tem a opção de chegar até o Centro com a linha B5 - Rodoviária x Lapa.

Agentes da secretaria e prepostos da Integra monitoram a operação da frota convencional e do sistema BRT Salvador e atuam para mitigar os transtornos.

