Trens da linha 1 do metrô de Salvador estão parados

Vídeos mostram estações lotadas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 07:58

Estações sofrem com lotação  Crédito: Reprodução / TV Bahia

Trens da linha 1 do metrô de Salvador estão parados na manhã desta terça-feira (19). Segundo passageiros, há vagões estacionados em diversas estações, como em Brotas, Bonocô e Águas Claras desde 7h.

Segundo a CCR Metrô, empresa responsável pelo serviço, houve uma falha e a linha 1 está ativa apenas entre as estações Águas Claras e Acesso Norte. A linha 2 funciona normalmente. 

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram as plataformas lotadas. Funcionários da concessionária dão uma vale especial para os passageiros que já compraram o bilhete, mas saíram da estação sem embarcar. Na Estação da Lapa, o portão está fechado para entrada. 

O Metrô Bahia está atuando para o restabelecimento do sistema. A empresa ainda esclareceu que os passageiros de uma composição que chegava à Estação da Lapa foram acompanhados pelos agentes de atendimento e segurança para o desembarque pela passarela de serviço, conforme procedimento de contingência da Concessionária, mas negou descarrilamento. 

