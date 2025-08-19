SEM SERVIÇO

Trens da linha 1 do metrô de Salvador estão parados

Vídeos mostram estações lotadas

Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 07:58

Estações sofrem com lotação Crédito: Reprodução / TV Bahia

Trens da linha 1 do metrô de Salvador estão parados na manhã desta terça-feira (19). Segundo passageiros, há vagões estacionados em diversas estações, como em Brotas, Bonocô e Águas Claras desde 7h.

Segundo a CCR Metrô, empresa responsável pelo serviço, houve uma falha e a linha 1 está ativa apenas entre as estações Águas Claras e Acesso Norte. A linha 2 funciona normalmente.



Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram as plataformas lotadas. Funcionários da concessionária dão uma vale especial para os passageiros que já compraram o bilhete, mas saíram da estação sem embarcar. Na Estação da Lapa, o portão está fechado para entrada.

Sobre o metrô de Salvador:



Acesso Norte no momento: pic.twitter.com/Z48YcDQZyi — Peterson (@PETERSONIAGO) August 19, 2025