Duas cidades baianas registram menor temperatura do estado e batem 13.1°C

Registro é das últimas 24h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 06:41

Vitória da Conquista recebeu a melhor nota entre as cidades da Bahia
Vitória da Conquista  Crédito: Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista

Duas cidades baianas registraram 13.1°C, a menor temperatura da Bahia nas últimas 24h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os municípios são: Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, e Belmonte, no sul. 

Em seguida, aparece Itiruçú (14.4°C), Correntina (14.8ºC) e Caravelas (14.9°C). 

Quais as cidades mais frias da Bahia?

Barreiras por Reprodução/Prefeitura de Barreiras
Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
Cidade de Correntina vista de cima por Divulgação
Vitória da Conquista  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Piatã por Divulgação
1 de 5
Barreiras por Reprodução/Prefeitura de Barreiras

Apesar das baixas temperaturas, as cidades baianas não chegam nem ao top 50 das mais frias do Brasil. Quem ocupa a primeira posição é Monte Verde (MG), com 3.9°C, além de General Carneiro (PR), com 4.8°C, Maria da Fé (MG), 5.1°C, e São José dos Ausentes (RS), 5.7°C. 

Nesta terça-feira (19), a formação de um novo ciclone extratropical entre o nordeste da Argentina e o Uruguai deve promover a formação de instabilidades e a ocorrência de fortes rajadas de vento sobre a Região Sul, conforme previsão do Climatempo.

No Rio Grande do Sul, as pancadas de chuva começam a se espalhar ainda no período da manhã em todo o estado, persistindo ao longo do dia. Além da chuva, os ventos também ganham força no decorrer das horas, com rajadas de até 70 km/h no interior gaúcho e de até 90 km/h no leste e litoral gaúcho.

No Nordeste, a circulação de ventos vindos do oceano deve continuar espalhando as nuvens carregadas sobre parte da costa leste. Há destaque para o risco de chuva forte no litoral de Sergipe e de Pernambuco. No litoral de Alagoas, não estão descartados eventuais temporais ao longo do dia.

Nas demais regiões do sertão e do meio-norte nordestino, o tempo deve seguir firme e sem previsão de chuva significativa. Na parte da tarde, algumas áreas devem contar com queda acentuada dos índices de umidade relativa do ar, além do calor intenso que segue marcando presença.

Veja as seis cidades mais frias do Brasil: 

MONTE VERDE – 3.9°C

GENERAL CARNEIRO – 4.8°C

MARIA DA FÉ – 5.1°C

SÃO JOSÉ DOS AUSENTES – 5.7°C

SÃO JOAQUIM – 6.6°C

CAMPOS DO JORDÃO – 6.7°C

VACARIA – 6.8°C

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – 7.2°C

SÃO MATEUS DO SUL – 7.4°C

QUARAÍ – 7.7°C

