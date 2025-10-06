Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador tem uma nova linha de ônibus em operação; saiba qual a rota

Nova rota vai operar em dias úteis e aos sábados

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17:59

ônibus
ônibus Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A partir desta segunda-feira (6), o transporte público em Salvador passa a contar com mais uma linha de ônibus. O novo veículo   atende o Terminal Campinas de Pirajá,  das 5h às 21h20, em dias úteis e aos sábados. 

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a nova linha é 1800 - Terminal Campinas x Oscar Seixas/Dique do Cabrito. Ela sai do Terminal, e passando pela Rua da Bolívia, Estrada Campinas de Pirajá, Praça Gen. Labatut, Rua Oito de Novembro, Rua Oscar Seixas, Rua Idelfonso de Souza Bitencourt, Rua F – Bela Vista do Lobato e Rua Itaquaracy (Dique do Cabrito).

Leia mais

Imagem - Nova avenida Dorival Caymmi ganha ciclofaixa, pontos de ônibus modernos e calçadas adaptadas

Nova avenida Dorival Caymmi ganha ciclofaixa, pontos de ônibus modernos e calçadas adaptadas

Imagem - Quatro bairros de Salvador ganham novas linhas de ônibus a partir de quarta-feira (1º)

Quatro bairros de Salvador ganham novas linhas de ônibus a partir de quarta-feira (1º)

Imagem - Motorista de ônibus esfaqueia e mata passageiro após não parar em ponto

Motorista de ônibus esfaqueia e mata passageiro após não parar em ponto

Voltando para a estação, o ônibus percorre a Rua Adilson Leite, seguindo pela Rua do Cabrito, pela Rua Santa Helena, pela Rua Idelfonso de Souza Bitencourt, pela Rua Oscar Seixas, pela Rua Oito de Novembro, pela Praça Gen. Labatut, pela Estrada Campinas de Pirajá, pela Rua da Bolívia, chegando à BR-324 e, por fim, retornando ao Terminal Campinas.

Mais de 20 linhas já atendem os usuários no ponto localizado em frente ao futuro Terminal e serão gradualmente integradas à circulação interna na estação, oferecendo opções de transporte para diferentes regiões da cidade, como Baixa do Fiscal, Sussuarana, Paralela, Avenida Pinto de Aguiar, entre outras.

Tags:

Salvador Ônibus

Mais recentes

Imagem - Homem é morto com mais de 70 tiros na Bahia

Homem é morto com mais de 70 tiros na Bahia
Imagem - 5 erros que comprometem a higiene bucal das crianças

5 erros que comprometem a higiene bucal das crianças
Imagem - Suspeito faz mãe e bebê reféns dentro de casa em transmissão ao vivo na Bahia

Suspeito faz mãe e bebê reféns dentro de casa em transmissão ao vivo na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
01

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Imagem - Salvador tem uma nova linha de ônibus em operação; saiba qual a rota
02

Salvador tem uma nova linha de ônibus em operação; saiba qual a rota

Imagem - Provedor de internet paga R$ 40 mil por mês à facção para ficar em região de Salvador
03

Provedor de internet paga R$ 40 mil por mês à facção para ficar em região de Salvador

Imagem - Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela
04

Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela