MOBILIDADE

Salvador tem uma nova linha de ônibus em operação; saiba qual a rota

Nova rota vai operar em dias úteis e aos sábados

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17:59

ônibus Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A partir desta segunda-feira (6), o transporte público em Salvador passa a contar com mais uma linha de ônibus. O novo veículo atende o Terminal Campinas de Pirajá, das 5h às 21h20, em dias úteis e aos sábados.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a nova linha é 1800 - Terminal Campinas x Oscar Seixas/Dique do Cabrito. Ela sai do Terminal, e passando pela Rua da Bolívia, Estrada Campinas de Pirajá, Praça Gen. Labatut, Rua Oito de Novembro, Rua Oscar Seixas, Rua Idelfonso de Souza Bitencourt, Rua F – Bela Vista do Lobato e Rua Itaquaracy (Dique do Cabrito).

Voltando para a estação, o ônibus percorre a Rua Adilson Leite, seguindo pela Rua do Cabrito, pela Rua Santa Helena, pela Rua Idelfonso de Souza Bitencourt, pela Rua Oscar Seixas, pela Rua Oito de Novembro, pela Praça Gen. Labatut, pela Estrada Campinas de Pirajá, pela Rua da Bolívia, chegando à BR-324 e, por fim, retornando ao Terminal Campinas.