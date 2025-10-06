COLUNA BRUNO WENDEL

Provedor de internet paga R$ 40 mil por mês à facção para ficar em região de Salvador

Localidade tem uma população de mais de 76 mil habitantes

Bruno Wendel

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:00

Facções expulsam provedores e dominam serviço em comunidades: 'Internet virou a nova boca de fumo' Crédito: Reprodução/TV Globo

O controle do serviço de internet por organizações criminosas é uma preocupação crescente no país. Facções expulsam pequenos provedores e exploram o serviço clandestinamente ou passam a extorquir essas empresas – em ambas as situações um negócio bastante lucrativo.

Em Salvador, uma empresa paga até R$ 40 mil por mês ao Comando Vermelho (CV), segundo fontes da Polícia Civil, para operar no Complexo do Nordeste de Amaralina, base da operação da facção na capital.

Segundo moradores, outras empresas do ramo também são vítimas da extorsão para se manterem no complexo, região formada pelos bairros de Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e a Chapada do Rio Vermelho e uma população de mais de 76 mil habitantes.