Jogadores e clubes manifestam apoio a Everton Ribeiro após cirurgia para tratar câncer

Atleta do Esquadrão precisou passar por procedimento para tratar câncer na tireoide

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:46

Everton Ribeiro decidiu para o Bahia contra o Ceará
Everton Ribeiro decidiu para o Bahia contra o Ceará Crédito: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Everton Ribeiro revelou, nesta segunda-feira (6), por meio das redes sociais, que passou por uma cirurgia para tratar um câncer na tireoide. Pouco depois do anúncio, o capitão e camisa 10 do Bahia recebeu uma onda de mensagens de apoio de companheiros de equipe e ex-clubes.

Everton Ribeiro pelo Bahia

Everton Ribeiro é apresentado oficialmente pelo Bahia na Fonte Nova por Antônio Muniz / ECB
Everton Ribeiro é o maestro do meio-campo tricolor por Letícia Martins/ EC Bahia
Everton Ribeiro em Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Everton Ribeiro em Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Everton Ribeiro enalteceu a força do elenco do Bahia por Reprodução/Prime Vídeo
Everton Ribeiro, em Bahia x Nacional por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro comemora após converter pênalti em Bahia x Ceará por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro decidiu para o Bahia contra o Ceará por Rafael Rodrigues I EC Bahia
Everton Ribeiro em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro contra o Corinthians por Reprodução I Instagram @evertonri
Everton Ribeiro comemorando o Baianão por Arisson Marinho I CORREIO*
Everton Ribeiro chegando ao aeroporto de Salvador por Marina Silva I CORREIO*
Everton Ribeiro celebra classificação do Bahia à Libertadores por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro por Letícia Martins/EC Bahia
Everton Ribeiro durante o empate do Bahia com o Athletico-PR, na Fonte Nova por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro treino Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Flamengo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro Bahia por Arisson Ribeiro/CORREIO
Everton Ribeiro por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro Bahia x Flamengo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro por Letícia Martins/EC Bahia
Everton Ribeiro criou boas chances para o tricolor por Paula Fróes/ CORREIO
Éverton Ribeiro continuou em campo depois de dividida e abriu o placar para o Bahia por Paula Fróes/CORREIO
Everton Ribeiro por Letícia Martins / E.C Bahia
Everton Ribeiro é um dos pilares do Esquadrão na temporada por Tiago Caldas /EC Bahia
Everton Ribeiro por Tiago Caldas/EC Bahia
Everton Ribeiro é um dos principais destaques do Bahia por Tiago Caldas/EC Bahia
Everton Ribeiro em lance do jogo do Bahia contra o Caxias por Tiago Caldas/EC Bahia
Everton Ribeiro por Paula Fróes/CORREIO
Everton Ribeiro comemora gol que abriu o triunfo do Bahia sobre o Barcelona por Paula Fróes/CORREIO
Everton Ribeiro gol por Paula Fróes/CORREIO
Everton Ribeiro foi apresentado pelo Bahia no domingo (7) por Tiago Caldas/EC Bahia
Everton Ribeiro revela conversas com Rogério Ceni antes de assinatura do contrato com o Bahia por Tiago Caldas / EC Bahia
1 de 33
Everton Ribeiro é apresentado oficialmente pelo Bahia na Fonte Nova por Antônio Muniz / ECB

Na publicação em que comunicou o diagnóstico e o procedimento, diversos jogadores do Bahia, como Gilberto, Rodrigo Nestor, Ramos Mingo, Caio Alexandre e Kayky, enviaram mensagens desejando força e uma boa recuperação ao meia.

Comentários dos jogadores do Bahia na postagem de Everton Ribeiro
Comentários dos jogadores do Bahia na postagem de Everton Ribeiro Crédito: Reprodução

O Cruzeiro, clube que o atleta defendeu entre 2013 e 2014 e onde foi bicampeão brasileiro, também se manifestou, desejando “muita força na recuperação” ao jogador de 36 anos.

Comentário do Cruzeiro na postagem de Everton Ribeiro
Comentário do Cruzeiro na postagem de Everton Ribeiro Crédito: Reprodução

