Jogadores e clubes manifestam apoio a Everton Ribeiro após cirurgia para tratar câncer

Pedro Carreiro
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:46
Everton Ribeiro revelou, nesta segunda-feira (6), por meio das redes sociais, que passou por uma cirurgia para tratar um câncer na tireoide. Pouco depois do anúncio, o capitão e camisa 10 do Bahia recebeu uma onda de mensagens de apoio de companheiros de equipe e ex-clubes.
Everton Ribeiro pelo Bahia
Na publicação em que comunicou o diagnóstico e o procedimento, diversos jogadores do Bahia, como Gilberto, Rodrigo Nestor, Ramos Mingo, Caio Alexandre e Kayky, enviaram mensagens desejando força e uma boa recuperação ao meia.
O Cruzeiro, clube que o atleta defendeu entre 2013 e 2014 e onde foi bicampeão brasileiro, também se manifestou, desejando “muita força na recuperação” ao jogador de 36 anos.
O Coritiba, equipe que representou entre 2011 e 2012, publicou no X (antigo Twitter) que está “em oração e na torcida pela recuperação” do ex-jogador do clube.
Já o Flamengo, onde Everton atuou de 2017 a 2023, período em que conquistou 13 títulos e marcou sua passagem mais vitoriosa, também prestou homenagem. “Hoje o vermelho e preto não são as cores que você defende, mas saiba que sempre vão te acompanhar e te proteger, como o Manto e Nossa Senhora”, escreveu o clube carioca nas redes sociais.