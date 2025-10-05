PREOCUPAÇÕES

Ba-Vi tem mais quatro desfalques confirmados; saiba quem não joga

Tanto Bahia quanto Vitória vão precisar lidar com mais duas ausências cada para o clássico pela Série A

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 20:53

Bahia e Vitória Crédito: Reprodução

Faltam 11 dias para o clássico Ba-Vi e os dois times já sabem que não poderão contar com quatro jogadores para a partida, dois de cada lado. As ausências foram confirmadas após a derrota do Leão para o Vasco por 4x3 e o triunfo do Esquadrão diante do Flamengo, ambos válidos pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tendo entrado em campo mais cedo, o Vitória sofreu diante dos cariocas e jogou parte do segundo tempo com um jogador a menos. Após um lance de empurrão, enquanto os rubro-negros se preparavam para cobrar uma falta, o capitão Lucas Halter recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Vale destacar que o zagueiro recebeu o primeiro amarelo minutos antes, quando reclamou com o árbitro sobre a marcação de um pênalti para o Cruzmaltino.

Veja como foi Vitória x Vasco, pela 27ª rodada da Série A 1 de 4

Sem o camisa 5, o técnico Jair Ventura vai ter tempo para definir o quem vai substituir o capitão. Caso o treinador opte por manter a estrutura com três zagueiros, Edu e Neris são opções. A outra ausência aconteceu após o apito final. O elenco rubro-negro foi reclamar com a arbitragem e o atacante Carlinhos recebeu o vermelho direto. Nesse caso, o comandante rubro-negro não terá problemas, já que conta com Renato Kayzer e Renzo López, que volta de suspensão.

Veja o que aconteceu em Bahia x Flamengo 1 de 7

Já no confronto do Bahia, dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo e são ausências confirmadas diante do Vitória. Tanto o centroavante Willian José quanto o lateral direito Gilberto cumprem suspensão contra os rubro-negros. No caso do defensor, o Bahia conta com o retorno de Santiago Arias. No ataque, Ceni precisará mudar a estrutura do time, jogando sem um centroavante fixo. Tiago é o jogador mais provável a cumprir a função.