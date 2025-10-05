TRIUNFAR E CELEBRAR

Com dois a mais, Bahia vence Flamengo e encerra jejum contra o time carioca

Esquadrão de Aço perdeu os últimos 12 confrontos contra a equipe do Rio de Janeiro; Willian José deu fim ao jejum

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 20:32

Bahia x Flamengo, pela 27ª rodada da Série A Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Não foram um, nem dois ou três, mas cinco desfalques só no time titular do Bahia. Se as ausências eram motivos de preocupação, o Tricolor mostrou dentro de campo que podia superar as adversidades. Com dois a mais, o Bahia venceu o Flamengo dentro de casa. O confronto, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com Willian José decidindo com o gol que definiu o 1x0.

Além da importância de quem não estava presente em campo, o Bahia tinha um jejum duplo diante dos rubro-negros cariocas. Antes do jogo deste domingo (5), a equipe tinha perdido os últimos 12 confrontos contra o Flamengo. Além da marca negativa para a instituição, o próprio Rogério Ceni nunca tinha conseguido superar seu ex-time.

Com o resultado, o Esquadrão chega aos 43 pontos e sobe uma posição na tabela de classificação, chegando à 5ª colocação e superando o Mirassol pelo número de triunfos. Agora, o Tricolor vai ter 10 dias de descanso antes de enfrentar o Vitória no Barradão. O confronto está marcado para acontecer no próximo dia 16, a partir das 21h30.

Veja o que aconteceu em Bahia x Flamengo 1 de 7

O JOGO

Rogério Ceni precisava lidar com uma série de desfalques por lesões e suspensões. Por isso, cinco mudanças foram feitas na equipe titular em relação ao jogo passado. Se as modificações deixaram a torcida apreensiva, principalmente diante do líder da competição, o time iniciou o confronto mostrando que não abdicaria de sua forma de jogar.

Mostrando a sua força dentro da Fonte Nova, os tricolores iniciaram melhores que os cariocas, com Ademir se destacando nas descidas em velocidade pelo lado direito. Foi com participação dele que o Bahia conseguiu levar perigo ao gol de Rossi e pressionar o time adversário. Apesar de um Esquadrão de Aço bem em campo, o Flamengo também encontrava oportunidades de abrir o placar.

Porém, o caldo engrossou para os visitantes quando Tiago teve o rosto acertado pela chuteira de Danilo, que recebeu o cartão vermelho direto. Com um a mais, a partida tomou bons contornos para o Bahia, que controlava a posse com paciência. Do outro lado, o Urubu precisou recuar toda a equipe para evitar ser vazado.

Apesar de Samuel Lino receber de frente para Ronaldo e parar no goleiro do Esquadrão, o primeiro tempo foi tranquilo para os donos da casa, que aproveitaram os minutos finais para deixar a torcida ainda mais confortável. Após dividida de Jean Lucas, Tiago ficou com a bola, entrou na área e driblou um defensor rubro-negro. Após ser desarmado, a bola ficou sem dono e Willian José emendou de primeira para vencer Rossi e abrir o placar.

O segundo tempo foi uma contenção de danos. O Flamengo tentou trazer mais velocidade para sair em contra-ataques, mas os mandantes não abriam espaço para os cariocas explorarem essa fase do jogo. Dessa forma, o controle tricolor reinou dentro de campo, mas com um predomínio maior nas ações defensivas.

Apesar de defender mais, os comandados de Rogério Ceni não deixaram de atacar. Em um contra-ataque, Michel Araújo até chegou a balançar as redes de Rossi, mas teve o gol invalidado por impedimento. A situação já estava difícil para os cariocas, mas o cenário conseguiu piorar quando Wallace Yan foi expulso após receber o segundo amarelo. Daí até o final do jogo, o Bahia só administrou o resultado antes de comemorar o triunfo.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1 x 0 Flamengo – 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro (Kauê Furquim); Ademir (Kayky), Tiago (Michel Araújo) e Willian José (Cauly). Técnico: Rogério Ceni



Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; De La Cruz (Luiz Araújo), Jorginho e Arrascaeta (Wallace Yan); Carrascal (Plata), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro (Cleiton). Técnico: Filipe Luís

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Gol: Willian José, aos 44 minutos do primeiro tempo;

Cartões amarelos: Willian José, Gilberto, Kayky (Bahia); De La Cruz, Wallace Yan, Jorginho (Flamengo);

Cartões vermelhos: Danilo, Wallace Yan (Flamengo)

Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE).