Com nove jogadores lesionados, Bahia é o time brasileiro com mais jogos em 2025; entenda

Equipe tem 13 desfalques para o duelo contra o Flamengo, no próximo domingo

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 05:30

Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025
Bahia é o time brasileiro com mais jogos em 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Com as lesões de Ramos Mingo e Luciano Juba na derrota para o Botafogo, o Bahia voltou a lidar com um problema recorrente nos últimos meses: as lesões. A gestão do elenco tem sido uma das preocupações do técnico Rogério Ceni, que costuma ressaltar o desgaste dos jogadores nesse momento do ano. Com 67 partidas disputadas, o Esquadrão é o clube que foi mais vezes a campo em 2025.

Ao todo, o tricolor participou de seis campeonatos na temporada: Campeonato Brasileiro (25 jogos), Campeonato Baiano (13), Copa do Nordeste (11), Libertadores (10), Copa do Brasil (6) e Copa Sul-Americana (2). Quando a temporada terminar, a equipe terá feito 80 jogos e só poderá ser superado pelo Fluminense, caso os cariocas alcancem a decisão da Copa do Brasil.

O desgaste pode ser traduzido no número de jogadores no departamento médico. Contra o Botafogo, Mingo e Juba sentiram dores na coxa e precisaram ser substituídos. A dupla está entre os atletas que mais estiveram em campo pelo Esquadrão no ano, com mais de 4 mil minutos para cada. 

Além deles, outros sete atletas estão afastados por lesão. São eles: João Paulo (ligamento medial do joelho), Kanu (panturrilha e no tendão de Aquiles), David Duarte, Caio Alexandre, Ruan Pablo e Erick (reto femoral) e Erick Pulga (posterior da coxa).

Lista de desfalques do Bahia

João Paul- Lesão do ligamento medial do joelho (fora desde setembro) por Divulgação/EC Bahia
Arias - Suspensão pelo terceiro cartão amarelo por Letícia Martins/EC Bahia
Kanu - (fora desde abril): lesão em três músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles por Letícia Martins/EC Bahia
David Duarte - Lesão de reto femoral (fora desde setembro) por Letícia Martins/EC Bahia
Gabriel Xavier - Suspensão pelo terceiro cartão amarelo  por Letícia Martins/EC Bahia
Ramos Mingo - Lesão contra o Botafogo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba - Lesão contra o Botafogo e terceiro cartão amarelo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Caio Alexandre - Lesão de reto femoral (fora desde agosto) por Letícia Martins/ EC Bahia
Erick -  Cirurgia no reto femoral (fora desde maio) por Catarina Brandão/EC Bahia
Rodrigo Nestor - Suspensão pelo terceiro cartão amarelo por Letícia Martins/EC Bahia
Erick Pulga - Lesão no músculo posterior da coxa (fora desde agosto) por Letícia Martins/ EC Bahia
Ruan Pablo - Lesão de reto femoral (fora desde julho) por Letícia Martins/EC Bahia
Sanabria - Suspensão por expulsão  por Letícia Martins/EC Bahia
João Paul- Lesão do ligamento medial do joelho (fora desde setembro)

Os que estão com a recuperação mais avançada são Kanu, que já voltou a treinar normalmente e David Duarte, que iniciou atividades parciais com o elenco. Ainda assim, nenhum deles estará pronto para a partida contra o Flamengo, no próximo domingo (5).

Quem também passou um tempo fora foi o atacante Ademir, que ficou afastado por cerca de um mês devido a uma lesão na coxa e tem seus minutos em campo monitorados com cuidado pela comissão técnica.

Suspensos

Além dos lesionados, o Bahia não contará com outros quatro jogadores para o jogo na Arena Fonte Nova. Arias, Gabriel Xavier e Rodrigo Nestor receberam o terceiro cartão amarelo na quarta e terão de cumprir suspensão. Quem também não joga é Sanabria, que foi expulso durante o jogo.

Com isso, o técnico Rogério Ceni terá que encontrar soluções para escalar o time contra o líder do campeonato. Jogadores como Zé Guilherme, Fredi e Luiz Gustavo poderão ganhar oportunidade no duelo. O treinador também tem a boa notícia do retorno de Acevedo, que estava suspenso na rodada passada.

“Competir de igual para igual com o Flamengo é difícil para todo mundo. Teremos que quebrar a cabeça para montar a equipe. Temos Arias fora, Gilberto voltando, a dupla de zaga com dois machucados e um suspenso e outros laterais além do Juba. Teremos que fazer escolhas, o Ademir ainda não está pronto para 90 minutos, por exemplo. Não posso arriscar que aconteça como foi com o Pulga e perdê-lo para o resto do ano”, destacou o técnico.

“Vamos pensar com calma porque para enfrentar o Flamengo, é preciso ter um time muito competitivo. Se não repetirmos o espírito que tivemos contra o Palmeiras, não teremos chances”, completou.

Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025

Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025

Veja os desfalques do Bahia para o jogo contra o Flamengo:

João Paulo - lesão no ligamento medial do joelho

David Duarte - lesão no reto femoral

Ramos Mingo - lesão no posterior da coxa esquerda

Kanu - lesão na panturrilha e no tendão de Aquiles

Gabriel Xavier - suspenso pelo terceiro cartão amarelo

Santi Arias - suspenso pelo terceiro cartão amarelo

Luciano Juba - lesão na coxa direita

Caio Alexandre - lesão no reto femoral

Erick - lesão no reto femoral

Rodrigo Nestor - suspenso pelo terceiro cartão amarelo

Erick Pulga - lesão no posterior da coxa

Sanabria - suspenso por cartão vermelho

Ruan Pablo - lesão no reto femoral

