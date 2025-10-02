NA BRONCA

Nestor critica arbitragem após derrota do Bahia para o Botafogo: ‘Sempre interfere’

Derrota por 2x1 ficou marcada por expulsão controversa de Sanabria

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 00:23

Botafogo 2x1 Bahia - 26ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Em confronto direto pelo G-4 do Brasileirão, o Bahia foi derrotado pelo Botafogo por 2x1, na noite desta quarta-feira (1º), no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada da competição. O resultado é ruim para as pretensões do Esquadrão, mas, assim como na derrota para o Vasco, a frustração maior ficou por conta de uma decisão polêmica da arbitragem — desta vez, a expulsão controversa de Sanabria.

O lance aconteceu aos 13 minutos da segunda etapa. O atacante tricolor dividiu a bola na área com Marlon Freitas e caiu. O contato não caracterizava pênalti, mas o árbitro mineiro Felipe Fernandes de Lima interpretou como simulação e aplicou o segundo cartão amarelo, deixando o Bahia com um a menos justamente no momento em que a equipe crescia no jogo, após ter diminuído o placar e aumentado a pressão em busca do empate.

Autor do gol tricolor na partida, Rodrigo Nestor não poupou críticas à arbitragem. “Acho que mais uma vez o árbitro foi muito criterioso. O cara cai, ele já vai e dá o cartão, acaba prejudicando a gente. Ficou nítido que houve contato no Sanabria. Ele podia simplesmente mandar seguir, mas preferiu dar o cartão e expulsar”, reclamou à transmissão do Premiere.

O meio-campista ainda ampliou a crítica ao trabalho dos árbitros no Brasileirão. “A gente sai triste porque toda vez tem que dar a mesma resposta: a arbitragem sempre interfere. Pedimos que isso mude. Já mudaram o calendário, então, quem sabe, possam profissionalizar a arbitragem para ajudar e melhorar o espetáculo”.

Apesar da indignação, Nestor também destacou a entrega do grupo. “Queríamos triunfar hoje, sabíamos que era uma final. Fizemos um primeiro tempo abaixo, depois tomamos um gol no começo da segunda etapa, e aí nos restou lutar. [...] Mesmo com um a menos, continuamos brigando até o fim, criamos chances de empatar. Vale ressaltar a força do nosso time, foi no detalhe”.

Com o resultado, o Bahia permanece com 40 pontos na 6ª colocação, enquanto o Botafogo chegou a 43, assumiu a 4ª posição e ultrapassou o Mirassol, que também tem 43 e ocupa a 5ª colocação. A diferença é que tanto o Tricolor quanto o time paulista ainda têm um jogo a menos em relação à equipe carioca.