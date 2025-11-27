Acesse sua conta
Vitória nunca venceu times paulistas com árbitro escalado para o jogo contra o Mirassol no apito

Wilton Pereira Samapio foi o árbitro escolhido pela CBF para apitar a partida

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 20:33

Árbitro Wilton Pereira Sampaio foi afastado pela CBF
Árbitro Wilton Pereira Sampaio Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A CBF definiu nesta quinta-feira (27) que o goiano Wilton Pereira Sampaio será o árbitro de Vitória x Mirassol, duelo marcado para sábado (29), às 16h, no Barradão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para parte da torcida rubro-negra mais supersticiosa, a escolha não soa muito animadora: o Vitória nunca venceu um time paulista com Wilton no apito.

Ao longo da carreira, o árbitro comandou 19 partidas do Leão, com retrospecto equilibrado: seis vitórias, cinco empates e oito derrotas. Nesse período, marcou quatro pênaltis a favor do Vitória e um contra. Ele também expulsou seis jogadores rubro-negros e quatro adversários, números que, isoladamente, não indicam grande discrepância.

O problema está em um recorte específico: cinco jogos contra equipes paulistas, todos com derrota do Vitória. O mais recente foi o 1x0 para o Corinthians, no Barradão, pela 30ª rodada desta Série A.

Jogos do Vitória contra equipes paulistas com Wilton Pereira Sampaio:

  • Palmeiras 2x0 Vitória – 24ª rodada, Série A 2014
  • Vitória 1x2 São Paulo – 33ª rodada, Série A 2014
  • Santos 3x2 Vitória – 35ª rodada, Série A 2016
  • São Paulo 2x1 Vitória – 24ª rodada, Série A 2024
  • Vitória 0x1 Corinthians – 30ª rodada, Série A 2025

Na 16ª colocação da Série A, com 39 pontos, apenas um acima do Santos, primeiro time dentro do Z-4, o Leão não pode se deixar abalar pelo retrospecto. A missão é aproveitar a força da torcida, que promete lotar novamente o Barradão, para quebrar o tabu e conquistar três pontos essenciais na luta pela permanência na elite nacional.

