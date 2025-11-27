Vitória nunca venceu times paulistas com árbitro escalado para o jogo contra o Mirassol no apito

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 20:33
A CBF definiu nesta quinta-feira (27) que o goiano Wilton Pereira Sampaio será o árbitro de Vitória x Mirassol, duelo marcado para sábado (29), às 16h, no Barradão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para parte da torcida rubro-negra mais supersticiosa, a escolha não soa muito animadora: o Vitória nunca venceu um time paulista com Wilton no apito.
Ao longo da carreira, o árbitro comandou 19 partidas do Leão, com retrospecto equilibrado: seis vitórias, cinco empates e oito derrotas. Nesse período, marcou quatro pênaltis a favor do Vitória e um contra. Ele também expulsou seis jogadores rubro-negros e quatro adversários, números que, isoladamente, não indicam grande discrepância.
Contratações mais caras da história do Vitória
O problema está em um recorte específico: cinco jogos contra equipes paulistas, todos com derrota do Vitória. O mais recente foi o 1x0 para o Corinthians, no Barradão, pela 30ª rodada desta Série A.
Relembre os jogos do Vitória no Brasileirão 2025
Na 16ª colocação da Série A, com 39 pontos, apenas um acima do Santos, primeiro time dentro do Z-4, o Leão não pode se deixar abalar pelo retrospecto. A missão é aproveitar a força da torcida, que promete lotar novamente o Barradão, para quebrar o tabu e conquistar três pontos essenciais na luta pela permanência na elite nacional.