Vitória mantém campanha e lança ingressos promocionais para duelo com o Mirassol

Ingressos com valores reduzidos ficam disponíveis à meia-noite desta quinta (27)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:41

Torcida do Vitória lota o Barradão
Torcida do Vitória lota o Barradão Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

O Vitória entra em campo neste sábado (29), às 16h, no Barradão, para enfrentar o Mirassol em mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Após vencer o Sport por 3 a 1 no último fim de semana, o Rubro-Negro chegou aos 39 pontos, segue fora da zona da degola e busca lotar o estádio em mais um jogo decisivo.

Para empurrar o time, a diretoria decidiu manter a campanha “Cupom Sócio SMV”, que vem sendo utilizada nas últimas partidas em casa. Com a promoção, os ingressos poderão ser comprados por R$ 20 (arquibancada) e R$ 40 (cadeiras). O sócio-torcedor do Sou Mais Vitória recebe o cupom por e-mail e pode compartilhá-lo com amigos e familiares.

Torcida do Vitória

Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória comemora no Barradão por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória no primeiro Ba-Vi de 2024 por Vini Olivier/EC Vitória
Torcida do Vitória lota Farol da Barra para comemorar título da Série B por Ana Lucia Albuquerque
Torcida do Vitória lotou aeroporto na chegada do time a Salvador após acesso à Série A por Carlos Bahia/CORREIO
Torcida do Vitória faz festa no embarque do time no aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória festeja durante chegada do time ao Barradão na Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória tem a melhor média de público da Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória recepciona o time na chegada ao Barradão durante a Série B do Brasileiro 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória no Barradão por Pietro Carpi/EC Vitória
1 de 12
Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória

Os bilhetes promocionais estarão disponíveis a partir de 0h desta quinta-feira (27) e podem ser adquiridos na plataforma Ingresso S.A. A venda em lojas físicas também começa nesta quinta, mas a partir das 9h, nas lojas oficiais do clube.

O check-in para os associados foi liberado na segunda-feira (24), em sistema escalonado conforme a prioridade de cada plano do Sou Mais Vitória (SMV). Vale lembrar que o acesso ao Barradão continua sendo realizado exclusivamente por reconhecimento facial, e o sócio que não fizer o check-in antecipado poderá ficar de fora caso os ingressos se esgotem.

Relembre os jogos do Vitória no Brasileirão 2025

1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
2ª rodada - Vitória 1 x 2 Flamengo por Victor Ferreira/EC Vitória
3ª rodada - Atlético-MG 2 x 2 Vitória por Victor Ferreira I EC Vitória
4ª rodada - Vitória 2x 1 Fortaleza por Victor Ferreira/EC Vitória
5ª rodada - Fluminense 1 x 1 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
6ª rodada - Vitória 1 x 1 Grêmio  por Victor Ferreira/EC Vitória
7ª rodada Ceará 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
8ª rodada - Vitória 2 x 1 Vasco  por Victor Ferreira/EC Vitória
9ª rodada - Bahia 2 x 1 Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10º rodada - Vitória 0 x 1 Santos por Victor Ferreira/EC Vitória
11ª rodada - Corinthians 0 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
12ª rodada - Vitória 0 x 0 Cruzeiro por Victor Ferreira/EC Vitória
13ª rodada - Internacional 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
14ª rodada - Botafogo 0 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
15ª rodada - Vitória 1 x 0 Bragantino  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
16ª rodada - Vitória 2 x 2 Sport por Victor Ferreira/EC Vitória
17ª rodada - Mirassol 1 x 1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
18ª rodada - Vitória 2 x 2 Palmeiras por Victor Ferreira / EC Vitória
19ª rodada - São Paulo 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
20ª rodada - Vitória 2 x 2 Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
21ª rodada - Flamengo 8 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
22ª rodada - Vitória 1 X 0 Atlético MG por Crédito: Victor Ferreira | EC Vitória
23ª rodada - Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
24ª rodada - Vitória 0x1 Fluminense por Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
 25ª rodada - Grêmio 3x1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
26ª rodada - Vitória 1x0 Ceará  por Victor Ferreira/EC Vitória
27ª rodada - Vasco 4x3 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
28ª rodada - Vitória 2x1 Bahia  por Arisson Marinho/CORREIO
29ª rodada -  Santos 0x1 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
30ª rodada - Vitória 0x1 Corinthians por Victor Ferreira/EC Vitória
31ª rodada - Cruzeiro 3x1 Vitória por Victor Ferreira/E.C. Vitória
32ª rodada - Vitória 1x0 Internacional por Victor Ferreira/EC Vitória
33ª rodada - Vitória 0x0 Botafogo  por Victor Ferreira/EC Vitória
 37ª rodada - Palmeiras 0x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
35ª rodada - Sport 1x3 Vitória  por Victor Ferreira
1 de 35
1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória

Horários de check-in por categoria

  • Segunda (24/11), 10h — Prioridade 1: Sou Leão da Barra, Sou Colossal, Sou Tradição e Sou Sem Fronteiras
  • Terça (25/11), 16h — Prioridade 2: Sou Um Nome na História
  • Quarta (26/11), 12h — Prioridade 3: Sou Vermelho e Preto

Início das vendas para o público geral

  • Quinta (27/11), 0h: vendas online pelo site da Ingresso SA
  • Quinta (27/11), 9h: vendas físicas nos shoppings credenciados (Shoppings Salvador, Paralela, Salvador Norte, Barra, Bela Vista, Bahia, Capemi e Parque Shopping)

