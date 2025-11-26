Vitória mantém campanha e lança ingressos promocionais para duelo com o Mirassol

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:41
O Vitória entra em campo neste sábado (29), às 16h, no Barradão, para enfrentar o Mirassol em mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Após vencer o Sport por 3 a 1 no último fim de semana, o Rubro-Negro chegou aos 39 pontos, segue fora da zona da degola e busca lotar o estádio em mais um jogo decisivo.
Para empurrar o time, a diretoria decidiu manter a campanha “Cupom Sócio SMV”, que vem sendo utilizada nas últimas partidas em casa. Com a promoção, os ingressos poderão ser comprados por R$ 20 (arquibancada) e R$ 40 (cadeiras). O sócio-torcedor do Sou Mais Vitória recebe o cupom por e-mail e pode compartilhá-lo com amigos e familiares.
Torcida do Vitória
Os bilhetes promocionais estarão disponíveis a partir de 0h desta quinta-feira (27) e podem ser adquiridos na plataforma Ingresso S.A. A venda em lojas físicas também começa nesta quinta, mas a partir das 9h, nas lojas oficiais do clube.
O check-in para os associados foi liberado na segunda-feira (24), em sistema escalonado conforme a prioridade de cada plano do Sou Mais Vitória (SMV). Vale lembrar que o acesso ao Barradão continua sendo realizado exclusivamente por reconhecimento facial, e o sócio que não fizer o check-in antecipado poderá ficar de fora caso os ingressos se esgotem.
