BARRADÃO VAI LOTAR?

Vitória mantém campanha e lança ingressos promocionais para duelo com o Mirassol

Ingressos com valores reduzidos ficam disponíveis à meia-noite desta quinta (27)

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:41

Torcida do Vitória lota o Barradão Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

O Vitória entra em campo neste sábado (29), às 16h, no Barradão, para enfrentar o Mirassol em mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Após vencer o Sport por 3 a 1 no último fim de semana, o Rubro-Negro chegou aos 39 pontos, segue fora da zona da degola e busca lotar o estádio em mais um jogo decisivo.

Para empurrar o time, a diretoria decidiu manter a campanha “Cupom Sócio SMV”, que vem sendo utilizada nas últimas partidas em casa. Com a promoção, os ingressos poderão ser comprados por R$ 20 (arquibancada) e R$ 40 (cadeiras). O sócio-torcedor do Sou Mais Vitória recebe o cupom por e-mail e pode compartilhá-lo com amigos e familiares.

Os bilhetes promocionais estarão disponíveis a partir de 0h desta quinta-feira (27) e podem ser adquiridos na plataforma Ingresso S.A. A venda em lojas físicas também começa nesta quinta, mas a partir das 9h, nas lojas oficiais do clube.

O check-in para os associados foi liberado na segunda-feira (24), em sistema escalonado conforme a prioridade de cada plano do Sou Mais Vitória (SMV). Vale lembrar que o acesso ao Barradão continua sendo realizado exclusivamente por reconhecimento facial, e o sócio que não fizer o check-in antecipado poderá ficar de fora caso os ingressos se esgotem.

Horários de check-in por categoria

Segunda (24/11), 10h — Prioridade 1: Sou Leão da Barra, Sou Colossal, Sou Tradição e Sou Sem Fronteiras

Terça (25/11), 16h — Prioridade 2: Sou Um Nome na História

Quarta (26/11), 12h — Prioridade 3: Sou Vermelho e Preto

Início das vendas para o público geral