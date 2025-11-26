Acesse sua conta
Copinha 2026: veja os grupos e cidades onde Bahia e Vitória jogarão

Dupla Ba-Vi disputará a primeira fase em cidades diferentes do interior paulista, com estreia marcada para 2 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 17:05

Bahia e Vitória estão nas quartas da Copa do Nordeste sub-20
Times sub-20 de Bahia e Vitória Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia e Karla Porto/EC Vitória

Bahia e Vitória já conhecem seus caminhos na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A organização do torneio divulgou, na última terça-feira (25), a composição das 32 chaves da primeira fase, distribuindo a dupla Ba-Vi por cidades distintas do interior de São Paulo. A competição, que segue com o formato habitual contando com 128 clubes, será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro.

O Bahia ficará no Grupo 9, sediado em São José do Rio Preto. Lá, enfrentará o América-SP, dono da casa, além da Inter de Limeira e do CSA. Com grandes nomes como Dell e Ruan Pablo, destaques do Brasil no Mundial sub-17, a equipe sub-20 tricolor tentará superar a campanha histórica de 2011, quando alcançou a final.

Os Ex-Bahia e Vitória que subiram para Série A

Iury Castilho (Coritiba) por VICTOR FERREIRA / ECV
Filipe Machado (Coritiba) por Victor Ferreira/EC Vitória
Everaldo (Coritiba) por Victor Ferreira/EC Vitória
Zeca (Coritiba) por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlos de Pena (Coritiba) por Letícia Martins/EC Bahia
Rafael Rodrigues (Coritiba) por Divulgação
Clayson (Coritiba) por Felipe Oliveira/EC Bahia
Mendoza (Atlhetico-PR) por Betto Jr. / CORREIO
Madson (Atlhetico-PR) por Felipe Oliveira/EC Bahia
Léo Pelé (Atlhetico-PR) por Felipe Oliveira/EC Bahia
Giovanni Augusto (Chapecoense)  por Victor Ferreira/EC Vitoria
Felipe Vieira (Chapecoese)  por VICTOR FERREIRA / ECV
Marcinho (Chapecoense) por Pietro Carpi/EC Vitória
Refael Santos (Chapecoense) por Felipe Oliveira/EC Bahia
Reynaldo (Remo) por Victor Ferreira/EC Vitória
Caio Vinícius (Remo)  por Victor Ferreira/EC Vitória
Régis (Remo) por Felipe Oliveira/EC Bahia
Guto Ferreira (Remo) por Felipe Oliveira (Bahia)
1 de 18
Iury Castilho (Coritiba) por VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória, por sua vez, que não tinha vaga na competição, mas garantiu presença como convidado da Federação Paulista de Futebol, integrará o Grupo 28, sediado em Guarulhos, onde terá pela frente o Flamengo de Guarulhos, o Capivariano e o Rio Branco-ES. Com grande tradição na base, já tendo formado nomes como Dida, Vampeta e Bebeto, o Leão vai tentar recuperar seu protagonismo no futebol de base.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21

Nonato marcou 10 gols  por Divulgação
Índio marcou 8 gols  por Marcio Costa e Silva/ Arquivo Correio
Neto Baiano marcou 7 gols  por Felipe Oliveira
Dinei marcou 6 gols  por Felipe Oliveira
 Ramon Menezes marcou 5 gols por Márcio Costa/Arquivo CORREIO
Nádson marcou 5 gols  por Arquivo CORREIO
Fahel marcou 4 gols  por Felipe Oliveira
Maxi Biancucchi marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Robson marcou 4 gols  por Haroldo Abrantes/Arquivo Correio
Fernando marcou 4 gols  por Andréa Farias/Arquivo CORREIO
André Neles marcou 4 gols (Vitória) por Divulgação/Palmeiras
Rogério marcou 3 gols em Ba-Vis neste século por Divulgação
Everton Ribeiro marcou 3 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Fernandão marcou 3 gols  por Felipe Oliveira
Marcone marcou 3 gols  por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Reinaldo Alagoano marcou 3 gols  por Reprodução/Redes sociais
Souza marcou 3 gols  por Divulgação/Bahia
Leandro Domingues marcou 3 gols por Reprodução/Redes Sociais
Escudero marcou 3 gols  por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Gilmar marcou 3 gols (Vitória) por Reprodução/Redes sociais
Osvaldo marcou 3 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo marcou 2 gols por VICTOR FERREIRA / ECV
Mateus Gonçalves marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Ceará marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Vitória
Marcelo Heleno marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Diego Renan marcou 2 gols  por Francisco Galvão/EC Vitória
Wallace Reis marcou 2 gols por Pietro Carpi/EC Vitória
Vander marcou 2 gols por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Rhayner marcou 2 gols por Felipe Oliveira / Divulgação
Michel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel Paulista marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Juan marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Elkeson marcou 2 gols  por Robson Mendes/ Arquivo Correio
Geovanni marcou 2 gols por Divulgação/EC Vitória
Allan Dellon marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
José Ramalho marcou 2 gols (Vitória) por Divulgação/Atlético -GO
Váldson marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Víctor Aristizábal marcou 2 gols por Reprodução/Redes sociais
Thaciano marcou 2 gols  por Paula Fróes/CORREIO
Gilberto marcou 2 gols  por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vina marcou 2 gols  por Divulgação/EC Bahia
Erick Pulga marcou 2 gols  por Letícia Martins/EC Bahia
Kayky marcou 2 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Edigar Junio marcou 2 gols  por Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO
Kieza marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Juninho Capixaba marcou 2 gols  por Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia
Moré marcou 2 gols por Divulgação
Danilo Rios marcou 2 gols (Bahia) por Reprodução/Redes sociais
Rafael Bastos marcou 2 gols por Reprodução
Elias marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Ávine marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Tiago Pagnussat marcou 2 gols por Felipe Oliviera
Renato Kayzer marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 55
Nonato marcou 10 gols  por Divulgação

Ao longo de quase um mês, serão disputadas 255 partidas em 30 cidades diferentes, todas com transmissão garantida. Os jogos poderão ser acompanhados na Record e Record News, na TV aberta; no X Sports, tanto na televisão quanto no YouTube; e, exclusivamente no digital, pelos canais CazéTV e Paulistão.

