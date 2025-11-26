FUTEBOL DE BASE

Copinha 2026: veja os grupos e cidades onde Bahia e Vitória jogarão

Dupla Ba-Vi disputará a primeira fase em cidades diferentes do interior paulista, com estreia marcada para 2 de janeiro

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 17:05

Times sub-20 de Bahia e Vitória Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia e Karla Porto/EC Vitória

Bahia e Vitória já conhecem seus caminhos na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A organização do torneio divulgou, na última terça-feira (25), a composição das 32 chaves da primeira fase, distribuindo a dupla Ba-Vi por cidades distintas do interior de São Paulo. A competição, que segue com o formato habitual contando com 128 clubes, será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro.

O Bahia ficará no Grupo 9, sediado em São José do Rio Preto. Lá, enfrentará o América-SP, dono da casa, além da Inter de Limeira e do CSA. Com grandes nomes como Dell e Ruan Pablo, destaques do Brasil no Mundial sub-17, a equipe sub-20 tricolor tentará superar a campanha histórica de 2011, quando alcançou a final.

O Vitória, por sua vez, que não tinha vaga na competição, mas garantiu presença como convidado da Federação Paulista de Futebol, integrará o Grupo 28, sediado em Guarulhos, onde terá pela frente o Flamengo de Guarulhos, o Capivariano e o Rio Branco-ES. Com grande tradição na base, já tendo formado nomes como Dida, Vampeta e Bebeto, o Leão vai tentar recuperar seu protagonismo no futebol de base.

