Saiba o que o Bahia precisa fazer para se classificar diretamente à fase de grupos da Libertadores

Atualmente na 6ª colocação, com 56 pontos, o Bahia teria de passar pela Pré-libertadores mais uma vez , caso a temporada terminasse hoje

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05:00

Objetivo do Bahia é se classificar diretamente para a fase de grupos da Libertadores Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Mesmo com a conquista do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, e apesar de ter alcançado sua melhor campanha na era dos pontos corridos, muitos torcedores do Bahia ainda não estão plenamente satisfeitos com 2025. Esse sentimento se explica, em grande parte, pela sensação de que o time poderia ter ido mais longe na temporada na Libertadores, na Copa do Brasil e na própria Série A. O que pode alivia esse sentimento é a conquista de uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

Atualmente na 6ª colocação, com 56 pontos, o Bahia ainda não garante esse objetivo e, se a temporada terminasse hoje, teria de passar pela Pré-Libertadores mais uma vez. No entanto, existem vários cenários, inclusive sem nem subir na tabela, que abrem as portas diretas para o grupo da "Liberta".

O cenário mais favorável para o Esquadrão depende de uma ajudinha externa: a conquista da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Caso a Raposa, que está garantido no G-4, levante a taça, a vaga de campeão da Copa do Brasil na Libertadores é realocada para o campeonato nacional, garantindo vaga direta na fase de grupos até o 6º colocado, enquanto o 7º e o 8º lugares disputariam a pré-libertadores.

Isso beneficiaria diretamente o Bahia, mas o clube precisaria fazer a sua parte para se manter, no mínimo, na posição atual. O grande perseguidor é o Fluminense, que está no 7º lugar, com 55 pontos. Os dois tricolores se enfrentarão no Maracanã na última rodada, e para evitar que esse jogo vire uma final, o Bahia precisa chegar no Rio de Janeiro com uma vantagem confortável.

Para garantir a vaga com uma rodada de antecedência neste cenário, o Esquadrão precisaria vencer seus dois próximos jogos, contra Juventude fora e Sport em casa, somando 62 pontos, e torcer para o Fluminense perder ao menos um de seus dois jogos antes da rodada final, contra São Paulo em casa e Grêmio fora. Se isso acontecesse, o Flu chegaria à última rodada com, no máximo, 58 pontos, sem chances de alcançar o Esquadrão.

Porém, em qualquer outro cenário que o Flu não deixa ao menos três pontos para trás nas próximas duas rodadas, as equipes chegariam na última rodada para um duelo direto. Em um caso mais extremo, o Esquadrão pode não ter mais chances de classificação direta na 38ª rodada, caso deixe o triunfo escapar nas próximas duas partidas e o Flu vença as suas.

Existe ainda a possibilidade de tanto Bahia quanto Fluminense garantirem vaga direto juntos, mas neste caso, ambos teriam que ultrapassar o Botafogo, que está em 5º, com 58 pontos. Para isso acontecer, os dois tricolores precisam vencer ao menos dois de seus três jogos finais, enquanto o Fogão precisaria perder ao menos duas partidas que fará, contra Corinthians e Cruzeiro fora e Fortaleza em casa.

Caso o Cruzeiro não vença a Copa do Brasil, a vaga direta para a Libertadores fica restrita ao G-5 do Brasileirão. Neste cenário, o Bahia, atualmente em 6º, teria que ultrapassar o Botafogo, 5º colocado com 58 pontos. A tarefa parece difícil, mas não é impossível.

Para garantir a vaga com uma rodada de antecedência, por exemplo, o Bahia precisaria vencer suas duas próximas partidas, chegando a 62 pontos, e torcer para que o Botafogo somasse no máximo um ponto em seus dois jogos, contra Corinthians e Cruzeiro, ambos fora de casa.

De forma mais geral, para se classificar, a conta é simples: o Bahia tem que superar a diferença de dois pontos que o separa do Fogão. Existem várias combinações de resultados que levam a isso, mas em todas elas o Esquadrão não depende apenas de si, precisando de pelo menos um tropeço do rival. É crucial lembrar que, embora as equipes estejam empatadas no primeiro critério de desempate (número de vitórias), o Botafogo possui uma vantagem significativa de 14 gols no saldo.

Embora mais remota, existe ainda a possibilidade do Bahia sonhar com uma campanha histórica e alcançar a 4ª posição, atualmente ocupada pelo Mirassol, que tem 63 pontos. Para isso, seria necessário o Esquadrão somar os nove pontos em disputa nas três rodadas finais, e a equipe paulista somar no máximo dois pontos no mesmo período. Nesse cenário, o Bahia alcançaria os 65 pontos, podendo ultrapassar o Mirassol e, dependendo dos resultados do Botafogo, até mesmo terminar no G-4, assegurando uma vaga direta de forma ainda mais destacada.