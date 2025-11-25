SÉRIE A

Flamengo empata com o Atlético-MG e se aproxima do título brasileiro; Palmeiras perde para o Grêmio

Rubro-negro carioca abriu cinco pontos de vantagem para o alviverde

Miro Palma

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 23:38

Léo Pereira e Hulk em disputa de bola Crédito: Fábio Barros/ Estadão Conteúdo

O título brasileiro de 2025 ainda está em aberto... O Flamengo tinha até chance de levantar a taça na noite desta terça-feira (25), mas empatou com o Atlético Mineiro por 1x1, em Belo Horizonte, e desperdiçou a chance de festejar. No outro jogo que abriu a 36ª rodada, o Palmeiras foi derrotado por 3x2 para o Grêmio, fora de casa.

Flamengo e Palmeiras, por sinal, estarão frente a frente no próximo sábado. A partir das 18h, no estádio Monumental de Lima, no Peru, os rivais brasileiros decidem quem levará o título da Copa Libertadores da América.

Pela Série A, o rubro-negro volta a entrar em campo no dia 3 de dezembro, às 21h30, no Maracanã, diante do Ceará. Se ganhar, comemora o título. Já o Palmeiras pega o Atlético Mineiro no mesmo dia e horário, em Minas, em duelo atrasado da 34ª rodada.

UM OLHO LÁ, OUTRO CÁ

Pensando na final da Libertadores, o técnico Filipe Luís poupou jogadores fundamentais do esquema tático vermelho e preto como Arrascaeta, Alex Sandro, Jorginho e Bruno Henrique. Enquanto isso, em Porto Alegre, os palmeirenses escalaram 11 reservas para a partida.

Abalado pela perda do título da Copa Sul-Americana no final de semana, o Galo não teve presença forte da torcida nas arquibancadas. Apesar disso, o time mostrou força e partiu para cima dos cariocas desde o início.

Aos 23 minutos, um gol do Palmeiras no outro jogo, com Facundo Torres, fez o rubro-negro acordar e acertar a trave com Samuel Lino, que também levou perigo no lance seguinte. O equilíbrio permaneceu até os 33 minutos, quando o alvinegro abriu o placar.

Dudu fez Emerson Royal se perder todo, driblou o lateral com facilidade, invadiu a área e cruzou certeiro para Bernard, livre de marcação, fazer o primeiro: 1x0. Os visitantes ainda tiveram chance de empatar na primeira etapa, mas Léo Pereira perdeu chance inacreditável na pequena área.

No Sul do país, por sua vez, o Grêmio conseguiu empatar no último lance do primeiro tempo, em um vacilo dos palmeirenses. Na cobrança de lateral de Marcos Rocha jogou na área, Wagner Leonardo lançou e Amuzu empatou sem agonia.

MAIS EMOÇÃO

Na volta da chuveirada, o Flamengo colocou peças como Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Arrascaeta e Jorginho para tentar virar o jogo. Enquanto isso, o Grêmio conseguia a virada em sua Arena. Carlos Vinícius, de pênalti, deslocou o goleiro Marcelo Lomba e fez 2x1.

Os flamenguistas foram pra cima e pressionaram, mas ainda faltava acertar o pé. Apesar da maior posse de bola, o time encontrava dificuldades em furar o bloqueio defensivo do Atlético.