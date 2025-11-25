Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja os ex-Bahia e Vitória que conquistaram acesso para a Série A de 2026

Coritiba, Athletico, Chapecoense e Remo garantem vaga na elite com 17 jogadores que já passaram pela dupla Ba-Vi

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 07:00

Filipe Machado, Clayson e Yuri Castilho foram expulsos na confusão
Filipe Machado, Clayson e Yuri Castilho subiram com o Coritiba Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

A Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim no último fim de semana e confirmou os quatro clubes que estarão na elite em 2026. O Coritiba conquistou o título e garantiu o retorno à Série A ao lado do rival Athletico-PR, da Chapecoense e do Remo. Entre os promovidos, há uma forte ligação com o futebol baiano: nada menos que 17 jogadores das quatro equipes já defenderam Bahia ou Vitória em algum momento da carreira. Além deles, o técnico Guto Ferreira, com diversas passagens pelo Esquadrão, comandou o acesso histórico do Remo após 31 anos e alcançou a quinta subida da carreira.

Os Ex-Bahia e Vitória que subiram para Série A

Iury Castilho (Coritiba) por VICTOR FERREIRA / ECV
Filipe Machado (Coritiba) por Victor Ferreira/EC Vitória
Everaldo (Coritiba) por Victor Ferreira/EC Vitória
Zeca (Coritiba) por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlos de Pena (Coritiba) por Letícia Martins/EC Bahia
Rafael Rodrigues (Coritiba) por Divulgação
Clayson (Coritiba) por Felipe Oliveira/EC Bahia
Mendoza (Atlhetico-PR) por Betto Jr. / CORREIO
Madson (Atlhetico-PR) por Felipe Oliveira/EC Bahia
Léo Pelé (Atlhetico-PR) por Felipe Oliveira/EC Bahia
Giovanni Augusto (Chapecoense)  por Victor Ferreira/EC Vitoria
Felipe Vieira (Chapecoese)  por VICTOR FERREIRA / ECV
Marcinho (Chapecoense) por Pietro Carpi/EC Vitória
Refael Santos (Chapecoense) por Felipe Oliveira/EC Bahia
Reynaldo (Remo) por Victor Ferreira/EC Vitória
Caio Vinícius (Remo)  por Victor Ferreira/EC Vitória
Régis (Remo) por Felipe Oliveira/EC Bahia
Guto Ferreira (Remo) por Felipe Oliveira (Bahia)
1 de 18
Iury Castilho (Coritiba) por VICTOR FERREIRA / ECV

LEIA MAIS

Promessa do Manchester City abandona o futebol para estudar Direito

Após partida contra o Vitória, estádio do Sport tem luz cortada por falta de pagamento

Súmula da partida entre Bahia e Vasco explica expulsão polêmica de Mingo

Edu celebra vitória e mira sequência do Vitória contra o Mirassol: ‘Agora é virar a chave’

'Queria mais gols': O dia em que Jimmy Cliff viu o Bahia empatar na Fonte Nova

Mais recentes

Imagem - Atacantes de Bahia e Vitória voltam a marcar e encerram jejum de gols na temporada

Atacantes de Bahia e Vitória voltam a marcar e encerram jejum de gols na temporada
Imagem - CBF anuncia calendário do Futebol Feminino para 2026 e apoio inédito a atletas mães

CBF anuncia calendário do Futebol Feminino para 2026 e apoio inédito a atletas mães
Imagem - Vitória apresenta oficialmente projeto da Arena Barradão; veja como vai ficar

Vitória apresenta oficialmente projeto da Arena Barradão; veja como vai ficar

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada
01

Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje

Imagem - Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato
03

Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato

Imagem - A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias
04

A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias