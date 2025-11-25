Veja os ex-Bahia e Vitória que conquistaram acesso para a Série A de 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 07:00
A Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim no último fim de semana e confirmou os quatro clubes que estarão na elite em 2026. O Coritiba conquistou o título e garantiu o retorno à Série A ao lado do rival Athletico-PR, da Chapecoense e do Remo. Entre os promovidos, há uma forte ligação com o futebol baiano: nada menos que 17 jogadores das quatro equipes já defenderam Bahia ou Vitória em algum momento da carreira. Além deles, o técnico Guto Ferreira, com diversas passagens pelo Esquadrão, comandou o acesso histórico do Remo após 31 anos e alcançou a quinta subida da carreira.
Os Ex-Bahia e Vitória que subiram para Série A