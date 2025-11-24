CRISE

Após partida contra o Vitória, estádio do Sport tem luz cortada por falta de pagamento

Clube acumula mais de R$ 260 mil em dívidas de energia

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 20:10

Estádio Ilha do Retiro, no Recife Crédito: BRUNO LIMA / DIVULGAÇÃO SPORT

A crise do Sport chegou nesta segunda-feira (24) a um novo e preocupante capítulo. Após a derrota por 3x1 para o Vitória no domingo (23), a Ilha do Retiro amanheceu com a energia elétrica cortada por falta de pagamento. A informação foi divulgada pelo ge.globo, que teve acesso à documentação referente à dívida.

Segundo os documentos, o Sport acumula R$ 266.987,18 em contas de energia atrasadas, referentes a três faturas não pagas. Uma delas, no valor de R$ 89.119,35, venceu em 17 de novembro deste ano. As outras duas, de R$ 126.912,72 e R$ 50.955,11, estão vencidas desde 16 de outubro de 2024 e 16 de março de 2023, respectivamente. Por conta disso, a Neoenergia realizou o desligamento da luz no estádio e na sede administrativa do clube.

Em nota, o clube confirmou a situação: “O Sport Club do Recife informa que já firmou acordo com a Neoenergia para o restabelecimento do serviço, e a concessionária iniciou de imediato o processo de religação.”

Ainda de acordo com o ge.globo, o Sport também possui sete faturas atrasadas do CT José de Andrade Médicis, que somam R$ 271.282,40. Com isso, o clube corre risco de sofrer novo corte de energia, desta vez no centro de treinamento.

Além dos problemas com as contas de luz, o Sport também sofre com salários atrasados e contas acumuladas. O último pagamento, já atrasado, ocorreu no fim de outubro, cobrindo a carteira de trabalho referente ao mês de setembro, que venceu no 5º dia útil de outubro. Outubro segue em aberto, assim como os direitos de imagens.

A situação caótica nos bastidores se reflete diretamente dentro de campo. O Sport foi matematicamente rebaixado ainda na 33ª rodada e ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro desde a terceira rodada. Em 35 jogos, somou apenas 17 pontos, com um desempenho dramático: são apenas duas vitórias, 11 empates e 22 derrotas.