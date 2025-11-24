CONFUSÃO

Súmula da partida entre Bahia e Vasco explica expulsão polêmica de Mingo

Documento aponta falhas da comissão tricolor e descreve atraso de Mingo antes de deixar o campo

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 17:35

Mingo reclamando com o árbitro após receber o segundo amarelo Crédito: Reprodução

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a súmula do triunfo do Bahia sobre o Vasco por 2x1, registrado no último domingo (23), na Fonte Nova. No documento oficial, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO) detalhou a sequência de acontecimentos que culminou na expulsão do zagueiro Ramos Mingo, aos 38 minutos da etapa final.

De acordo com o relato, o Bahia inicialmente informou ao quarto árbitro duas substituições por meio das papeletas. A primeira previa a entrada de Caio Alexandre no lugar de Acevedo. Porém, já com a placa erguida à beira do gramado, a comissão técnica decidiu mudar o plano, rasurou o formulário e indicou que quem sairia seria Erick Pulga, que havia sentido uma pancada.

A confusão se estendeu à segunda alteração. A equipe optou por substituir Mingo, e não Kanu, após a placa já ter sido acionada. Ao ser avisado de que deixaria o jogo, o defensor demorou a sair, segundo a súmula, por 14 segundos, o que levou à aplicação do segundo cartão amarelo e, na sequência, à expulsão.

Que confusão: O árbitro deu cartão amarelo pro Ramos Mingo por atrasar o jogo na hora da substituição.



Só que o árbitro ESQUECEU que o Ramos Mingo já tinha cartão amarelo, e teve que expulsar o zagueiro do Bahia.



QUE ZONA!



pic.twitter.com/nJzKV2L4gq — DataFut (@DataFutebol) November 23, 2025

O árbitro registrou textualmente que: “Cumpro informar também que o atleta nº 21 (Ramos Mingo) — conforme descrito na comunicação de penalidades — retardou deliberadamente sua saída de campo, motivo pelo qual foi expulso por receber o segundo cartão amarelo, antes que sua substituição fosse concluída. Em decorrência da expulsão do jogador nº 21, que seria substituído, a comissão técnica da equipe EC Bahia teve que alterar para o jogador nº 26 (Acevedo)”.

Na própria súmula, Jefferson Ferreira atribui toda a confusão a falhas da comissão técnica tricolor: “Ressalto que todas essas alterações nas papeletas de substituição foram feitas a próprio punho pela comissão técnica do EC Bahia. Registro ainda que todos esses acontecimentos ocorreram enquanto a equipe do EC Bahia vencia a partida por 1 a 0 e que, em razão das correções realizadas, as substituições somente puderam ser efetivadas aos 42 minutos do segundo tempo”, completou.