'Foi um pisão': Pulga explica saída de maca no jogo do Bahia contra o Vasco

Atacante marcou gol, mas saiu sentindo fortes dores

Wendel de Novais

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 18:30

Bahia venceu o Vasco por 1 a 0 na Fonte Nova Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O atacante Erick Pulga explicou, após o triunfo do Bahia sobre o Vasco neste domingo (22), o motivo de ter deixado o campo de maca na reta final da partida. Visivelmente emocionado pelo gol marcado, o jogador destacou que o dia foi “abençoado” e comemorou o retorno ao protagonismo depois de um período difícil por causa de lesão.

Pulga lembrou que o time vinha pressionado após a derrota para o Fortaleza na rodada anterior, mas celebrou a resposta dada dentro de campo. “Cara, eu confesso que estou muito feliz, é um dia abençoado para mim porque a gente estava passando por uma situação difícil... Hoje a gente veio com o intuito de vencer e a gente conquistou o triunfo, que era o mais importante para nós”, afirmou o atacante.

Questionado sobre o motivo da substituição, que inicialmente gerou preocupação na torcida, Pulga explicou que a dor não passou de um incidente no lance final. “Foi um pisão ali no final do jogo, mas está tudo bem, graças a Deus não foi nada grave”, tranquilizou o camisa 16 tricolor. O atacante ainda garantiu que não deve ser problema para a sequência da temporada e agradeceu pelo apoio recebido.

O Bahia venceu o Vasco por 1 a 0 em jogo maluco na Fonte Nova. Com o resultado, o Tricolor voltou a vencer depois de três jogos e chegou a sexta colocação do Brasileirão com 56 pontos. Na sequência do campeonato, o Bahia volta a campo na próxima sexta-feira (28), às 19h, quando encara o Juventude, que briga contra o rebaixamento, no Estádio Alfredo Jaconi.