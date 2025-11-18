Acesse sua conta
Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado

Montadora coreana investe bilhões na construção de fábrica de células de combustível e inicia nova era no setor automotivo

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18:01

A Hyundai possui o SUV a hidrogênio Nexo, que funciona como um carro elétrico, mas gera sua própria energia a partir da reação entre o hidrogênio armazenado
A Hyundai possui o SUV a hidrogênio Nexo, que funciona como um carro elétrico, mas gera sua própria energia a partir da reação entre o hidrogênio armazenado

A Hyundai anunciou um passo decisivo rumo ao futuro da mobilidade sustentável. Em vez de focar apenas em veículos elétricos ou a combustão, a montadora coreana escolheu seguir um novo caminho.

Investir em larga escala em carros movidos a hidrogênio. É essa a estratégia que a marca tenta se firmar como uma das líderes mundiais na corrida pela energia limpa, rivalizando diretamente com a Toyota, que há anos aposta nessa tecnologia.

Hyundai aposta em carros movidos a hidrogênio

A empresa confirmou a construção de uma fábrica de células de combustível de hidrogênio em Ulsan, na Coreia do Sul. O investimento total é de 930 bilhões de won, o equivalente a cerca de 500 milhões de euros, e as operações devem começar até 2027. O novo complexo ocupará 43 mil metros quadrados e será instalado em uma área que antes abrigava a produção de transmissões de motores a combustão.

Com capacidade para fabricar 30 mil unidades de células de combustível por ano, além de eletrolisadores PEM, equipamentos que produzem hidrogênio de forma limpa, a Hyundai pretende reduzir a dependência de fornecedores externos e consolidar sua presença no mercado global de veículos sustentáveis.

A decisão reflete o momento delicado que o setor elétrico enfrenta. A queda na demanda por carros a bateria tem atingido quase todos os mercados, exceto o chinês. Nesse cenário, o hidrogênio surge como uma alternativa promissora: é uma fonte limpa, abundante e capaz de garantir autonomia superior à dos veículos elétricos tradicionais.

A tecnologia não é nova. A Toyota, por exemplo, já investe em carros a célula de combustível há mais de uma década, mas a entrada da Hyundai representa um novo impulso à transição energética no transporte. O objetivo é substituir gradualmente os motores a diesel e gasolina por sistemas que emitam apenas vapor d’água.

Além da indústria automotiva, o hidrogênio também começa a ganhar espaço em outras frentes de mobilidade. Em São Paulo, por exemplo, há estudos para implantar o VLT movido a hidrogênio como alternativa de transporte urbano sustentável.

Com o novo projeto, a Hyundai reafirma sua vocação para a inovação e aposta em um futuro em que a mobilidade será mais limpa, eficiente e independente dos combustíveis fósseis. Ainda há desafios tecnológicos e logísticos pela frente, mas a montadora acredita que o hidrogênio é o próximo grande passo para redefinir o transporte mundial.

