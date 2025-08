MOTOR POTENTE

O ranking dos carros elétricos que superam as expectativas dos donos

Estudo norueguês revela os veículos elétricos com maior autonomia real. Tesla e modelos chineses lideram com desempenho acima do anunciado.

Agência Correio

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 11:06

O BYD Tang mandou bem e superou o WLTP Crédito: Imagem: Divulgação BYD

A ansiedade de autonomia ainda é o maior obstáculo para adoção de carros elétricos. O teste El Prix, realizado na Noruega, mostra quais modelos realmente entregam mais quilômetros por carga do que o prometido. >

O maior teste de carros elétricos do mundo avaliou modelos em condições reais de estrada. Os resultados revelam diferenças significativas entre a autonomia anunciada e o desempenho real. >

Ranking dos carros elétricos 1 de 10

Lucid Air estabelece novo recorde de autonomia

O luxuoso Lucid Air surpreendeu ao percorrer 829 km até a reserva total - suficiente para ir de São Paulo a Curitiba com uma única carga. Esse desempenho redefine o que é possível na mobilidade elétrica. >

O Tesla Model 3 e BMW iX completam o pódio, com mais de 700 km de autonomia total. Veja ao final da matéria os valores dos testes. >

No teste comparativo com os valores WLTP (padrão europeu), o Tesla Model Y superou em 11% sua autonomia anunciada. Essa diferença equivale a cerca de 100 km extras em viagens interestaduais. >

As marcas chinesas Zeekr e BYD também impressionaram, superando suas especificações oficiais. Esse desempenho comprova a qualidade da tecnologia de baterias desenvolvida na China. >

O que esses números significam para você

Os resultados mostram que a autonomia dos elétricos está atingindo níveis comparáveis aos carros a combustão. Com planejamento adequado, é possível viajar longas distâncias sem preocupações. >

Especialistas recomendam manter a carga entre 20-80% para melhor desempenho. Carregar até 100% só é necessário em viagens longas, pois preserva a vida útil da bateria. >

Pódio dos testes

Teste de bateria baixa (km rodados em 20%, 10% e reserva total): >

Lucid Air -- 641 -- 722 -- 829 Tesla Model 3 -- 560 -- 625 -- 721 BMW iX xDrive 60 -- 534 -- 592 -- 691 >

Teste WLTP (autonomia anunciada x real): >

Tesla Modelo Y -- 586 -- 652 Zeekr 7X -- 541 -- 593 BYD Tang -- 530 -- 572 >