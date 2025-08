CURIOSIDADES

Mel aquecido faz mal? Entenda o que a ciência diz sobre o melaço virar veneno

O mel é um dos alimentos mais versáteis e apreciados no mundo, mas será que ele se torna tóxico quando aquecido? O debate ganhou força nas redes sociais, mas a ciência tem uma resposta clara. >

Nutricionistas e pesquisadores afirmam que, embora o calor degrade alguns compostos do mel, ele não se torna prejudicial. O grande temor gira em torno do hidroximetilfurfural (HMF), uma substância que aumenta com o aquecimento – mas em quantidades insignificantes para causar danos. >