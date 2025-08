'SUPERIOR!'

Stepan Nercessian conta como surgiu bordão icônico de Jarbas em 'Vale Tudo'

Improvisos transformaram o personagem Jarbas em um dos queridinhos do público

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 14:59

Stepan Nercessian em entrevista ao Encontro; ator relembrou bastidores da primeira Vale Tudo (1988) Crédito: Reprodução

Com a volta de 'Vale Tudo' da TV Globo em forma de remake, muitos fãs relembram personagens marcantes da versão original, exibida em 1988. Um deles é Jarbas, o motorista espirituoso interpretado por Stepan Nercessian, que conquistou o público com seu bom humor e um bordão que atravessou gerações: “superior!”. >

Em entrevista ao Encontro, o ator compartilhou os bastidores da novela de Gilberto Braga, e contou como o bordão surgiu de forma completamente inesperada. “Era pra ser um papel pequeno, um motorista, mas acabou crescendo com o tempo. Virou um personagem muito alegre, que ficou até o final da novela junto com os protagonistas”, disse, com carinho.>

Stepan revelou que grande parte do sucesso de Jarbas veio da liberdade que recebeu para improvisar. “Gilberto Braga era muito generoso, deixava a gente brincar. Vários momentos nasceram ali, na hora, inclusive o ‘superior’”, explicou.>

A expressão surgiu de uma situação real durante uma gravação: “A produção não conseguia entrar no bar pra filmar porque tinha um cara dormindo na porta. Por acaso, eu conhecia o sujeito e fui lá tentar resolver. Pedi pra ele sair, e ele respondeu: ‘Ô, superior! Pra você eu levanto’. Aquilo ficou na minha cabeça”, contou, aos risos.>

No mesmo dia, ao gravar uma cena em que pedia uma cerveja, o ator resolveu repetir a fala do amigo: “Cheguei no balcão e falei: ‘Ô, superior! Vê uma cerveja aí’”. A equipe adorou e o bordão foi incorporado ao personagem.>