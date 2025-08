SEM ROUPA

Gominho faz selfie nu e revela novo shape após perder 61 kg

Influenciador disse que acordou com vontade de 'biscoitar'

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 14:35

Gominho Crédito: Reprodução/Instagram

Gominho surpreendeu os seguidores ao publicar nas redes sociais, nesta quarta-feira (6), uma selfie na qual aparece totalmente nu. A foto foi tirada no banheiro da casa nova do influenciador e compartilhada nos Stories do Instagram.>

"Bom dia de biscoito no banheiro novo pra animar, porque hoje o dia está animado", escreveu o apresentador do TVZ, do Multishow. Durante uma entrevista recente a Ana Maria Braga no "Mais Você", da Globo, Gominho contou que perdeu 61 kg desde que mudou seu estilo de vida. Ele explicou que adotou hábitos saudáveis ao conviver com Preta Gil (1974-2025) durante o tratamento da amiga contra o câncer.>

"Eu pesava 148 kg e estou com 87 agora. Eu estava lá em Salvador me cuidando, vivendo minha vida, treinando. E aí fui para a casa dela [Preta] e comecei a não cuidar tanto de mim. Quando eu vi eu estava com quase 150 kg", falou, na ocasião. >

"Aí eu falei: 'Não tem condições de eu querer estar cuidando dos outros e não cuidar de mim'. E foi quando saiu o segundo resultado da metástase e eu comecei a cuidar de mim. Eu comecei tomando remédio de setembro a fevereiro e cortei para não ficar viciado. E aí estou desde então mantendo minha alimentação, fazendo exercício físico e durmo cedo", completou.

Recentemente, Gominho mudou de endereço. Após viver com Preta Gil nos últimos anos, ele deixou o imóvel da cantora e agora está vivendo no Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O influenciador postou em seu perfil no 'X' algumas fotos da vista da janela de sua nova casa, com visual para o Pão de Açúcar. "Precisava! Pra pintar e escrever!!!. Depois de três anos no Joá, não dá para descer tanto o nível da vista, hahahhah".>