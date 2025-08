BLACK MIRROR?

Rede social usa seu saldo bancário atual como nome de usuário; conheça

Twocents está em fase de testes e deve ser liberada até o fim do ano

Você entraria em uma rede social que informa a todo mundo qual é seu saldo bancário? É esse o objetivo central da Twocents, uma nova plataforma um tanto quanto inusitada. O interesse do site é mostrar quanto dinheiro você tem - e é dessa forma que as pessoas poderão identificar os demais usuários.>

Os usuários podem conversar dentro de tópicos, algo similar às comunidades do antigo Orkut. Além disso, é possível votar em enquetes e comparar seu dinheiro com o de outras pessoas. "Queremos conectar pessoas ricas a pessoas inteligentes", disse Andi Duro, fundador da Twocents ao New York Post. "Muito da vergonha desaparece quando você sabe que todos na sala estão na mesma posição".>

A Twocents está em fase de testes com pessoas selecionadas desde que foi lançada, em dezembro de 2024, e deve ficar disponível para todos até o final do ano, segundo o jornal New York Post. Hoje, são 1.400 pessoas cadastradas no total e, ainda segundo o veículo, mais de US$ 150 milhões (R$ 820 milhões) já foram vinculados pelos primeiros usuários.>