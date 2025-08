RELACIONAMENTO

Discreta, Renata Vasconcellos vive casamento com diretor da GloboNews há 11 anos

Âncora do Jornal Nacional é casada com Miguel Athayde desde 2014, mas mantém relação longe dos holofotes

A jornalista Renata Vasconcellos, um dos principais rostos do Jornal Nacional, mantém uma relação discreta há mais de uma década com Miguel Athayde, atual diretor de jornalismo da GloboNews. Juntos desde 2011, eles oficializaram a união em 2014, em uma cerimônia íntima apenas para familiares. >

Miguel tem uma longa trajetória dentro do Grupo Globo, onde começou ainda nos anos 1990. Filho do repórter Carlos Athayde, ele nasceu em Praga, na República Tcheca, e mudou-se para o Brasil ainda jovem. Formado em Comunicação Social pela PUC-Rio, assumiu o cargo de direção da GloboNews em 2018. Antes disso, trabalhou ao lado de Renata nos bastidores do jornalismo da emissora entre 2014 e 2018.>

Apesar de estarem inseridos no mesmo ambiente profissional, o casal sempre optou por manter a vida pessoal longe da exposição pública. Em entrevista ao jornal O Globo, Renata comentou sobre a dinâmica da relação e como o casal lida com a intensidade da rotina jornalística.>

“Existem as responsabilidades parentais, mas há uma jornada muito maior, que é a do autoconhecimento. Tem a ver com amar em plenitude, e não meramente o espelho, a projeção que gostaria de ver no outro. Isso é um engano, limitado. É para se atirar e entender: ‘Quem é você? Surpreenda-me’”, refletiu.>