LITÍGIO

Belo quebra o silêncio sobre divórcio litigioso com Gracyanne Barbosa: 'Não precisava disso'

Cantor se pronuncia pela primeira vez após ex-mulher acionar a Justiça

O cantor Belo finalmente se pronunciou publicamente sobre o divórcio litigioso com Gracyanne Barbosa , com quem foi casado por mais de 15 anos. Após meses de silêncio desde o anúncio da separação, feito em abril de 2024, o artista revelou, em entrevista ao portal LeoDias, que os trâmites judiciais estão em andamento, e que a exposição pública do caso não era necessária. >

"A gente está discutindo, logicamente, na Justiça, então não precisava disso. Agora eu tenho que manter tudo em segredo, né? Porque tudo que está acontecendo… realmente, não vou falar sobre isso", disse Belo, demonstrando incômodo com a repercussão e afirmando que prefere respeitar o sigilo do processo.>

Apesar da separação e das disputas judiciais, o artista fez questão de demonstrar afeto pela ex-companheira. "Tenho um carinho especial por ela e amizade. O carinho e o respeito continuam e sempre vão continuar", afirmou, relembrando uma declaração semelhante que havia feito durante participação no "Domingão com Huck".>

