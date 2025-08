REALITY SHOW

Quem saiu do 'MasterChef'? Erro em prova vegana choca jurados e marca retorno de Paola Carosella

Chef icônica volta ao reality após cinco anos e participante é eliminada por usar ingrediente proibido em desafio 100% vegano

O 11º episódio do MasterChef Brasil 2025 surpreendeu o público com uma combinação de tensão, nostalgia e reviravolta. A eliminação da noite aconteceu por um detalhe que passou despercebido na hora do preparo, mas que custou caro para uma das participantes. A disputa também marcou o retorno da chef Paola Carosella, após cinco anos longe do programa. >

Logo no início, a bancada foi tomada pela emoção com a presença de Paola, que se juntou a Helena Rizzo e Henrique Fogaça para julgar a primeira prova da noite: menus monocromáticos preparados por trios. A dinâmica teve um toque estratégico: Rodrigo, vencedor da prova anterior, pôde escolher a cor dos ingredientes de cada equipe e escalou um trio amarelo com ele, Felipe B. e Guilherme, que venceu a disputa e escapou da eliminação.>

O clima esquentou mesmo na segunda etapa. Os demais competidores enfrentaram o desafio de criar três tipos de sushi vegano acompanhados de um molho autoral. A prova foi avaliada pela chef convidada Telma Shiraishi, referência na culinária japonesa e comandante do premiado restaurante Aizomê.>

Entre os destaques, Fernanda brilhou e conquistou seu primeiro pin da temporada. Já Glória também impressionou positivamente os jurados. No outro extremo, Daniela apresentou insegurança técnica, mas o erro mais grave veio de Teresa, que usou mel na receita – um ingrediente de origem animal, proibido na prova vegana.>

Durante a degustação, Telma foi a primeira a notar o deslize, o que selou o destino de Teresa. A cozinheira admitiu a falha antes mesmo do veredito final. “Quando ela falou, eu já sabia que ia sair”, disse, emocionada.>