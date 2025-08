NOVELA DAS 9

Fátima é flagrada com César e humilha Afonso em 'Vale Tudo'

Em confronto explosivo, vilã admite traição e diz que casamento foi apenas por interesse

A tensão vai explodir nos próximos capítulos do remake de "Vale Tudo" . Maria de Fátima (Bella Campos) será desmascarada por Afonso (Humberto Carrão) e não poupará palavras ao ser confrontada. Após ser flagrada com César (Cauã Reymond), seu amante, a vilã humilha o marido e revela que se casou apenas por interesse. >

Tudo começa quando Sardinha (Lucas Leto) decide abrir o jogo com Afonso e conta sobre a traição. Desconfiado, o herdeiro de Odete Roitman (Debora Bloch) passa a investigar a rotina da esposa e encontra uma fatura de apart-hotel, local dos encontros com César. Determinado a confirmar a suspeita, Afonso vai até o local e surpreende os dois no quarto.>