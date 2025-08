'FAKE NEWS'

Alcione se pronuncia sobre boatos de internação e cirurgia: ‘Bem e feliz’; veja vídeo

Cantora foi alvo de notícias inverídicas sobre seu estado de saúde nesta terça

Nesta terça-feira (5) circularam diversas notícias de que Alcione estaria internada, alguns até agravando o estado de saúde da cantora, afirmando que ela passaria por uma cirurgia ainda hoje. No entanto, com a mesma alegria e sorriso no rosto, a artista usou as redes sociais para desmentir a informação e tranquilizar os fãs.

>