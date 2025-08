JUSTIÇA

Disputa entre Xanddy Harmonia e Samba do Xandy vai parar na Justiça; entenda a polêmica

Artista baiano Xandy Godoy contesta tentativa de exclusão de sua marca e se diz decepcionado com ídolo de infância

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 18:31

Disputa entre Xanddy e Samba do Xandy vai parar na Justiça Crédito: Reprodução

A disputa por nomes artísticos entre Xanddy Harmonia e Xandy Godoy, vocalista da banda Samba do Xandy, ganhou repercussão nacional nos últimos dias, movimentando redes sociais, programas de TV e até o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). >

Tudo começou quando Xandy Godoy recebeu uma notificação extrajudicial e um processo administrativo movido pela empresa Empire Gestão de Marcas, representante do ex-vocalista do Harmonia do Samba. >

O motivo da controvérsia? A alegada semelhança entre os nomes “Xanddy” e “Samba do Xandy”, o que, segundo a equipe jurídica de Xanddy Harmonia, poderia gerar confusão entre os contratantes, fãs e o público em geral. Com base nisso, a ação pede a exclusão do nome registrado por Godoy.>

Em contrapartida, Xandy Godoy nega qualquer tentativa de se apropriar do nome artístico do outro cantor. Segundo ele, “Xandy” é apenas um apelido comum de nomes como Alexsander, e a escolha da expressão “Samba do Xandy” está relacionada ao estilo musical que ele interpreta desde 2011. O projeto foi batizado assim em 2022 e teve a marca oficialmente registrada em junho de 2023.>

A polêmica tomou grandes proporções nas redes sociais, especialmente depois que Xandy Godoy fez um apelo para que o cantor baiano repense sua posição. “Não estamos competindo com ninguém. Apenas seguimos nossa caminhada, com humildade e honestidade. Vivo da música e essa é minha fonte de sustento”, afirmou. >

“Não há qualquer intenção de plágio. Sou fã do Xanddy desde a infância e respeito demais sua trajetória, mas a nossa proposta musical é outra. Enquanto ele tem raízes no axé baiano, nosso som tem mais a pegada Rio-SP do samba”, explicou Godoy ao Jornal Correio.>

Apesar de a disputa ainda estar restrita ao campo administrativo, com o processo em trâmite no INPI, a possibilidade de ações judiciais não está descartada. A assessoria de Xanddy, em nota oficial enviada ao Jornal Correio, reiterou que detém os direitos exclusivos sobre a marca XANDDY HARMONIA, registrada conforme a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), e que está tomando as medidas legais cabíveis:>

“A marca XANDDY HARMONIA está legalmente registrada e possui uso exclusivo em todo o território nacional, conforme prevê o artigo 129 da Lei nº 9.279/96. O uso da expressão ‘Samba do Xandy’ sem autorização configura infração aos direitos marcários e pode induzir o público a erro. Serão adotadas todas as medidas administrativas, civis e criminais para proteger a integridade da marca.”>

A assessoria também reforçou que não há qualquer vínculo ou autorização concedida a Alexsander Godoy para utilizar expressão semelhante ao nome artístico de Xanddy.>

Curiosamente, os dois artistas dividiram o mesmo evento em maio deste ano no evento 'Micareta Pombal Folia', em Ribeira do Pombal (BA), cidade de Xandy Godoy, junto a atrações como Bell Marques e Psirico, o que reforça o argumento de Godoy de que não há confusão entre os nomes artísticos nos ambientes em que se apresentam.>

Outro ponto de debate surgiu com a informação de que Xanddy vem investindo em um novo projeto musical chamado “Xanddy Samba de Roda”, além de já usar apenas o nome “Xanddy” em algumas de suas divulgações. Para Godoy, isso poderia explicar a tentativa de “derrubar” sua marca no INPI, já que o uso do nome “Samba do Xandy” poderia impactar esse novo posicionamento de marca.>