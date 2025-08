COINCIDÊNCIA?

Entenda por que Alcione virou meme após prisão de Bolsonaro: 'Macumbinha'

Cantora brincou ao vivo sobre recorrer aos santos contra o ex-presidente dos EUA

A cantora Alcione (77), virou assunto nas redes sociais após uma declaração bem-humorada feita ao vivo durante o programa É de Casa, no último sábado (02). Incomodada com a influência do ex-presidente norte-americano Donald Trump sobre a política brasileira, a artista disparou: “Vou fazer uma macumbinha pra ele deixar o Brasil em paz”.>

Dois dias depois, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), alegando violação de ordens judiciais. A decisão foi duramente criticada pelo governo Trump, que prometeu responsabilizar “todos os cúmplices” da medida. E foi aí que a internet conectou os pontos: teria sido a tal “macumbinha” da Marrom a responsável pelo desfecho?>

“Quero mandar um recado pro Trump. Ele precisa deixar o Brasil em paz. Larga o Alexandre de Moraes, nosso ministro maravilhoso. Quando sair daqui, vou fazer uma macumbinha pra ele”, disse Alcione no programa, arrancando risadas dos apresentadores e aplausos do público. “Lá eles não têm isso, né? Macumba. Aqui a gente tem. Será que a deles presta?”, brincou a cantora com bom humor.>

A "coincidência" entre a declaração e a ordem de prisão viralizou nas redes sociais. Internautas passaram a brincar com a situação, elevando Alcione à condição de "entidade justiceira" da semana. “Foram mexer com a Marrom… olha no que deu”, publicou um internauta. “A macumba da Alcione foi nível hard”, comentou outro. “Certeza que ela pediu um combo completo pro Exu”, ironizou mais uma usuária.>

Com a repercussão, uma antiga notícia de 2018 sobre Alcione ter sentido dores no peito voltou a circular como se fosse atual. A assessoria de imprensa da cantora tratou de desmentir rapidamente os boatos: “Ela está ótima”, garantiu a equipe em nota ao jornal O Globo, na manhã desta terça-feira (05).>