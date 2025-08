NOVELA DAS 6

Zulma é acusada de roubo no capítulo desta terça (5) em Êta Mundo Melhor!

Celso tenta impedir evento, Ernesto ameaça e até romance falso entra em cena na novela das 6

Dita desabafa com Margarida e afirma que quer se afastar de Candinho. Do outro lado, Ernesto consegue escapar do cativeiro no guarda-roupas e ameaça Zulma e Celso. Apesar do clima tenso, Zulma autoriza que as crianças participem da comemoração, com a condição de que ela mesma vá junto. >