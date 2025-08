GUINADA POLÍTICA

Demissões em massa na GloboNews teriam relação com mudança de linha editorial; o canal estaria 'muito esquerdista'

Segundo jornal O Dia, reformulação teria objetivo de deixar a rede "mais para a direita"

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 08:41

Mudanças levam GloboNews a desligar nomes importantes Crédito: Reprodução/TV GloboNews

A recente onda de demissões da GloboNews teria relação com uma mudança na linha editorial. Segundo a coluna Canal D, do jornal O Dia, uma pesquisa encomendada pelos acionistas da Globo apontou que o canal de notícias estava "muito esquerdista". Desta forma, decidiu-se uma reformulação na empresa, com uma guinada editorial para a direita.>

O objetivo, ainda se acordo com o veículo, é reposicionar a emissora como uma rede aceita pelos dois espectros políticos. A jornalista Daniela Lima, que era âncora do “Conexão GloboNews", foi desligada na última segunda-feira (4), assim como o analista político Mauro Paulino, ex-diretor do Datafolha. Antes, na sexta-feira (1º), a comentarista Eliane Cantanhêde também deixou a emissora, encerrando uma trajetória de 15 anos.>

Daniela Lima 1 de 5

Em comunicado, a Globo confirmou as demissões. "Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo".>

"Nos bastidores, há uma pergunta simples: o aceno para a direita ajudará o ibope da GloboNews? Os eleitores ferrenhos de Bolsonaro estão em plataformas como Oeste e Auriverde, enquanto a esquerda - que deve se sentir abandonada - tende a se refugiar no ICL Notícias. Ao mirar em um novo público, a rede poderá perder o que já tinha conquistado", diz a Canal D.>

Após a demissão de Daniela Lima, a tendência é que o jornalista Rafael Colombo assuma o comando do "Conexão GloboNews". Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, o nome do apresentador é bem avaliado internamente e tem ganhado força nos bastidores da emissora.>