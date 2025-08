EM QUATRO DIAS...

Em meio a onda de demissões, GloboNews corta terceiro nome de peso do jornalismo e fala em 'renovação'

GloboNews confirma desligamento de nomes de peso em meio a reformulação e cortes estratégicos

Heider Sacramento

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 11:48

Mudanças levam GloboNews a desligar nomes importantes Crédito: Reprodução/TV GloboNews

A jornalista Daniela Lima foi desligada da GloboNews nesta segunda-feira (4), em mais um movimento de reformulação promovido pelo canal de notícias do Grupo Globo. A demissão da âncora do “Conexão GloboNews" aconteceu poucos dias após a comentarista Eliane Cantanhêde também deixar a emissora, encerrando uma trajetória de 15 anos. O analista político Mauro Paulino, ex-diretor do Datafolha e presença constante nas análises políticas do canal, também foi dispensado. >

A informação foi confirmada oficialmente pela Globo após repercussão nas redes sociais. Em comunicado, a emissora declarou:“Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo.”>

Segundo o site TV Pop, os profissionais que integram o matinal Conexão foram informados das mudanças poucos minutos antes do início do programa ao vivo. Ainda assim, a edição foi ao ar normalmente, apresentada por Camila Bomfim e Leilane Neubarth, já sem a tradicional vinheta que exibia fotos das âncoras.>

Ainda segundo o portal, a demissão de Daniela Lima teria relação com normas internas do Grupo Globo. De acordo com o TV Pop, a jornalista teria desrespeitado o código de conduta da emissora ao demonstrar vínculos considerados excessivamente próximos com fontes políticas e jurídicas, especialmente com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). As diretrizes editoriais da Globo exigem que seus profissionais evitem qualquer aparência de intimidade com fontes, a fim de preservar a imparcialidade jornalística.>