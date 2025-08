BASTIDORES DA TV

GloboNews já tem nome para substituir Daniela Lima no 'Conexão'; veja quem é

Após saída de Daniela Lima, canal já tem um nome favorito para substituir a jornalista

Heider Sacramento

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 07:39

Daniela Lima Crédito: Reprodução

Após o desligamento de Daniela Lima da GloboNews na manhã de segunda-feira (4), o jornalista Rafael Colombo desponta como favorito para assumir o comando do "Conexão GloboNews". Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, o nome do apresentador é bem avaliado internamente e tem ganhado força nos bastidores da emissora. >

Conhecido por sua experiência e versatilidade no jornalismo, Colombo é considerado um nome preparado para comandar as manhãs da GloboNews. No entanto, até o momento, o canal de notícias ainda não oficializou quem ficará à frente do telejornal.>

A demissão de Daniela pegou o público e o mercado de surpresa. Em suas redes sociais, a jornalista se pronunciou com tom de gratidão: “Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, ávida pelos próximos desafios. Viva o novo!”, escreveu. Ela também deixou um recado aos colegas: “Deixo aos colegas de trabalho, amigos que vou levar para a vida, o meu muito obrigada e até breve”.>

Daniela Lima construiu uma carreira sólida no jornalismo político. Iniciou na imprensa escrita, passou pelo Roda Viva da TV Cultura e foi destaque na CNN Brasil, onde comandou o CNN 360°. Em junho de 2023, deixou a emissora e foi contratada pela GloboNews, onde passou a ancorar o Conexão.>