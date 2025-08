DOMINGÃO COM HUCK

Wanessa Camargo machuca o pé no 1º dia de ensaio da 'Dança dos Famosos 2025'

Cantora relata dores após colocar salto alto às pressas

Ainda antes da estreia no "Dança dos Famosos 2025", Wanessa Camargo já enfrentou o primeiro desafio: uma lesão no pé esquerdo durante os preparativos para o quadro do "Domingão com Huck". Em conversa com a revista Quem, durante a sessão comemorativa dos 30 anos do filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, a cantora contou que machucou os dedos e está “toda doída”. >