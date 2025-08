PROCESSO JUDICIAL

Rachel Sheherazade revela crise financeira, cita golpe de R$ 1 milhão e desiste de gratuidade na Justiça

Jornalista relatou desemprego, dívidas e golpe comercial em pedido à Justiça

O desabafo foi feito em um pedido de gratuidade judicial protocolado no dia 3 de julho, poucos dias antes da apresentadora ser anunciada como o novo rosto do programa Acumuladores, da Record, que estreou em 17 de julho. O benefício isentaria Rachel de pagar as custas do processo no valor de R$ 536,75.>

Para seguir com o pedido, o tribunal exigiu que Rachel apresentasse cópias de seus extratos bancários, faturas do cartão de crédito e a última declaração do Imposto de Renda. Diante da exigência, a apresentadora optou por desistir da gratuidade e decidiu arcar com todas as custas judiciais do processo.>