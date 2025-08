TELEVISÃO

Serginho Groisman no SBT? Entenda o que o apresentador foi fazer na emissora

Comandante do "Altas Horas" apareceu ao lado de Patrícia Abravanel

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 10:46

Patrícia Abravanel recebeu Serginho Groisman no Programa Silvio Santos Crédito: Gabriel Cardoso/Reprodução

Serginho Groisman será homenageado na próxima edição do Sala do Artista, quadro do Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel, no SBT. O apresentador foi liberado pela Globo para gravar a participação, e esteve nos estúdios da emissora concorrente na segunda-feira (4). A exibição está marcada para o dia 17 de agosto, quando o programa celebrará os 44 anos do SBT.>

Serginho relembrou sua passagem pela emissora e o sucesso do Programa Livre, que comandou entre 1991 e 1999. A atração projetou o profissional nacionalmente, até que ele se transferiu para a TV Globo, onde está à frente do Altas Horas desde 2000. >

Serginho foi bastante simpático ao circular pelos corredores da empresa, segundo a revista Quem. A gravação, aliás, contou com presença de público, que aplaudiu a entrada do apresentador. Na conversa com Patrícia Abravanel, ele falou sobre a relação com Silvio Santos (1930-2024), responsável por sua contratação.>

"Que honra ter Serginho Groisman na 'Sala do Artista' do 'Programa Silvio Santos'! Em breve no especial de Aniversário do SBT", anunciou Patrícia nas redes sociais.>