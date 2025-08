VEJA ANTES E DEPOIS

Ex-modelo sofre queimaduras graves ao tentar 'truque caseiro' para matar parasita que fez seu rosto 'derreter'

Brandi Glanville teve danos na face depois de usar creme depilatório

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 10:23

Brandi Glanville Crédito: Reprodução

A ex-modelo Brandi Glanville revelou que sofreu queimaduras graves no rosto após tentar um método caseiro - e inusitado - para combater um problema de saúde. Estrela do reality show 'Real Housewives of Beverly Hills', ela usou um creme depilatório na face com o objetivo de irritar um parasita que causou um efeito de "derretimento" em seu rosto.>

Em um vídeo compartilhado em seu TikTok, Brandi mostrou os danos causados pela ação do produto. Ela apareceu com manchas avermelhadas e irritação visível no queixo, bochechas e nariz. "Eu sei que estou atraente", brincou a celebridade, de 52 anos. "Boas notícias. Você não precisa mais gastar rios de dinheiro com peelings e lasers. Mas acho que exagerei", completou, de forma irônica.>

Segundo a ex-modelo, o objetivo era provocar o parasita facial - que, inclusive, foi apelidado por ela de "Caroline", em referência a uma antiga rival do programa Real Housewives of Beverly Hills.>

Diante da repercussão do vídeo, Brandi voltou à rede social para alertar seus seguidores sobre os riscos do procedimento. Ela aconselhou que ninguém deixe o creme por mais de sete minutos sobre a pele. "Truques de beleza (este é bom, mas faça um teste em uma área) Eu fiz 7 minutos e estou pegando fogo, então não faça 7 minutos, também queimou a pele solta dos meus braços e custa 7 dólares".>

A ex-modelo já havia usado as redes sociais para falar sobre o problema de saúde que enfrenta. "Tenho caroços dolorosos. Um na região do maxilar, um na lateral do pescoço e um na parte de trás do pescoço", disse, referindo-se ao parasita facial. Ela chegou a citar, inúmeras vezes, que os médicos não conseguiram descobrir a causa de seus problemas de saúde e como foi difícil o diagnóstico.>