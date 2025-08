MUDANÇAS

Após perder 27kg, Lizzo relembra compulsão alimentar: 'Comia tanto que meu estômago doía'

Cantora falou sobre perda de peso, mas ressaltou: 'Ainda me acho grande'; veja ANTES E DEPOIS

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 14:16

Lizzo antes e depois Crédito: Reprodução/Instagram

Lizzo abriu o coração sobre as mudanças físicas e psicológicas que tem enfrentado nos últimos anos, principalmente com relação à perda de peso. A cantora emagreceu 27 quilos após adaptar sua vida a uma rotina de treinos e alimentação saudável, além de aprender a superar a compulsão alimentar quando se sentia estressada ou ansiosa.>

"Gosto da minha aparência agora. Ainda me acho grande. Continuo usando roupas plus size e tenho as mesmas dobras. Tenho a mesma barriga, as mesmas coxas – acho que sou só uma versão menor", avaliou, em entrevista para a edição de setembro da Women's Health UK, publicada nesta terça-feira (5).>

Lizzo 1 de 21

Recentemente, a cantora assegurou que não fez uso de medicações como Ozempic, e garantiu que a mudança veio com bastante esforço, incluindo musculação três vezes por semana, treino de cardio todos os dias, detox uma vez por mês, tratamentos corporais e mudanças na dieta com a ajuda de um chef particular. Também cortou refrigerante, batata chips e, por um tempo, bebidas alcoólicas. Na entrevista, ela relembrou as ocasiões da compulsão alimentar.>

"Havia momentos em que eu comia tanto que meu estômago doía. Quando terminava, eu ficava tão desconfortável que não conseguia respirar e não deixava ninguém perceber. Eu escondia. Eu fazia muito barulho com a comida e associava tantas emoções a ela. Se eu estivesse triste, ansiosa, estressada ou trabalhando muito, eu beliscava e comia sem parar", relembrou.>

A artista disse ter encontrado um equilíbrio em sua relação com a comida e sua jornada de perda de peso. "Se você se permite ter algo, você consegue aproveitar sem exagerar e se machucar. Estou muito orgulhosa de mim mesma por ter superado isso".>

Lizzo também falou que passou a ignorar críticas sobre sua aparência. "Eu dizer que me amava em 2016 era ofensivo para as pessoas... 'Como você ousa se amar? Você é gorda, negra e é mulher, então não deveria se amar... Eu tive que lutar por isso [para me amar], e agora estou lutando de novo. Não tem problema perder peso. Não tem problema ganhar peso depois de perder, porque o que você não vai fazer é me envergonhar se meu corpo mudar de novo e eu ficar maior", afirmou.>