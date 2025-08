COREIA E BRASIL

Estrela coreana virá ao Brasil para encontro com fãs; saiba quando

Um dos grandes nomes do entretenimento coreano para momento particular com fãs

F Felipe Sena

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 17:39

Astro coreano Park Bo Gum Crédito: Reprodução | Instagram

Animes, bandas de K-pop, k-dramas,culinária, entre outros tópicos do universo coreando têm dominado o mundo, e inclusive o Brasil. De acordo com o Spotify, houve um aumento de 36% no consumo de K-pop no Brasil desde 2022, com o BTS sendo o grupo mais escutado. >

Park Bo Gum 1 de 11

Não à toa, os artistas coreanos têm escutado cada vez mais o público brasileiro, atendendo pedidos e realizando shows em solo latino. Um dos nomes mais queridos do entretenimento asiático, o astro sul-coreano Park Bo Gum, virá ao Brasil em setembro para um encontro especial com os fãs.>

O artista participará de um fanmeeting, onde poderá compartilhar de um momento mais privado com os fãs. O “Be With You” será realizado no dia 21 de setembro, no Vibra São Paulo. >

O anúncio foi feito nesta terça-feira (5) pela agência The Black Label, nas redes sociais. Ainda não foram divulgadas informações sobre venda de ingressos. O evento marca a primeira vez que Bo-gum se apresenta com um fanmeeting na capital paulista.>

Aos 32 anos, o artista é conhecido por dramas como “Se A Vida Te Der Tangerinas” (2025), “Um Bom Garoto” (2025), “Reply 1988” (2015), “Passarela dos Sonhos” (2020), “Hello Monster” (2015), entre outros.>

Park também é cantor. Park Bo Gum participou da banda militar no exército sul-coreano e já lançou álbuns, como “Blue Bird”, em 2020.>