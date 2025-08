DIETA

Treino, corrida, salmão no café da manhã e +: veja como Ralph Fiennes, ator de Conclave, ganhou músculos aos 62 anos

Ator da Grã-Bretanha teve que suar a camisa e fazer dieta restrita para eliminar o máximo de gordura corporal possível

Quando a primeira imagem de divulgação do filme foi lançada, todos ficaram impressionados com a aparência musculosa do ator. De acordo com o jornal O Globo, o homem por trás do físico de Fiennes foi o ex-fisiculturista e lutador Dan Avasilcai, que trabalha na academia Muscle Works Gym, no bairro londrino de Bethnal Green. Com uma longa trajetória no mercado de performance corporal, o atleta trabalha há 25 anos na academia.>