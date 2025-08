CÂMERAS INTERNAS

Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça

Esposa de Neymar descobriu invasão de privacidade por proprietário de mansão alugada

Elis Freire

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 21:01

Neymar, Bruna Biancardi e Mavie Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi acionou a Justiça contra o antigo proprietário da mansão onde viveu em Cotia, na Grande São Paulo. A influenciadora acusa o locador de violar sua privacidade ao manter câmeras de segurança ativadas dentro da residência, sem seu consentimento, mesmo após o imóvel ter sido alugado por ela.>

Segundo documentos obtidos pelo portal Leo Dias, a equipe jurídica de Bruna afirma que as imagens captadas ilegalmente foram usadas para tentar responsabilizá-la por supostas infrações contratuais, como a presença de animais de estimação na casa, o que era proibido pelo contrato de locação. A vigilância só veio à tona quando o proprietário questionou a existência dos bichos no local, o que levou à suspeita de que ele ainda tinha acesso ao sistema de monitoramento.>

A situação teria começado quando Bruna retornou do Oriente Médio ao Brasil, grávida da segunda filha, Mel. Ela se instalou na mansão com Neymar, seu noivo e atual camisa 10 do Santos, e a filha primogênita do casal, Mavie, de 1 ano e 9 meses. O imóvel era alugado por aproximadamente R$ 41 mil mensais.>

A influenciadora relata que o proprietário garantiu ter desinstalado o aplicativo de câmeras e trocado as senhas de acesso, mas continuou monitorando a casa clandestinamente. Capturas de tela reunidas pela defesa demonstrariam que ele manteve vigilância mesmo após a ocupação da residência. Em uma das mensagens anexadas ao processo, o locador admite:>

“Na verdade, Bruna, meus áudios são das câmeras. Isso é para minha própria segurança e da minha própria família. Já tivemos alguns problemas que eu, por não ter nada de idiota, coloquei as câmeras com áudios e vídeos.”>

Bruna respondeu à mensagem dizendo: “Então você estava me vigiando após eu alugar a casa? Ainda bem que seu plano não deu certo, pois troquei todas.”>

Além da violação de privacidade, a ação judicial também menciona episódios de importunação. De acordo com a defesa, tanto Bruna quanto sua equipe foram abordados insistentemente com pedidos de fotos com Neymar, o que é considerado abuso e extrapola os limites da relação contratual.>