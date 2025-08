ARTESANAL

Léo Mendonça dá presente especial para namorada do pai Murilo Huff

Filho de Marília Mendonça confeccionou uma lembrancinha afetuosa

Leo Mendonça, filho da cantora Marília Mendonça e do sertanejo Murilo Huff, resolveu surpreender a namorada do seu pai, Gabriela Versiani, com um presente especial no dia do aniversário dela. A influenciadora e modelo completou 27 anos de idade no último dia 1º de agosto e compartilhou esta semana registros dos momentos especiais ao lado de amigos e familiares e, em um deles, exibiu um presente recebido do pequeno Léo. >