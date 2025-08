ADEUS, CALVÍCIE

Queda de cabelo: descubra o óleo natural que evita a perda dos fios

Descubra como o óleo de rícino fortalece seus fios e estimula o crescimento

Agência Correio

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 08:10

Conheça o segredo natural que está transformando a saúde capilar Crédito: Freepik

Em busca de soluções para queda de cabelo ou calvície inicial, muitas pessoas se voltam para alternativas naturais que prometem resultados eficazes. O óleo de rícino, extraído da planta Ricinus communis, surge como uma opção poderosa, ganhando destaque e, em alguns casos, substituindo tratamentos convencionais. >

Diferente de algumas opções sintéticas, como o minoxidil, o óleo de rícino apresenta menor risco de efeitos colaterais indesejados, como coceira ou queda temporária, conhecida como "shedding". Sua composição rica em ácido ricinoleico oferece ações anti-inflamatórias e antimicrobianas.>

A aplicação regular deste óleo vegetal no couro cabeludo melhora a circulação local, reativando folículos adormecidos e promovendo o crescimento de novos fios, segundo o portal Folha vitória.>

Como usar o óleo de rícino nos cabelos

Para aproveitar ao máximo os benefícios do óleo de rícino é ideal aplicá-lo diretamente no couro cabeludo seco e sujo, massageando suavemente com as pontas dos dedos por pelo menos cinco minutos antes da lavagem.>

O produto deve agir no couro cabeludo por, no mínimo, duas horas. Muitas pessoas optam por deixá-lo durante toda a noite, utilizando uma touca para evitar contato com os travesseiros. Após o tempo de ação, lave com um shampoo suave.>

Resultados e frequência recomendada

Para que o óleo de rícino entregue bons resultados, a regularidade no uso é imprescindível. A frequência recomendada para aplicação é de duas a três vezes por semana.>

Usuários relatam que os efeitos começam a ser notados entre quatro e oito semanas de uso contínuo e eles percebem aumento na densidade dos fios, redução da queda e o surgimento de novos cabelos em áreas mais ralas.>

Outros benefícios do óleo vegetal

Além de fortalecer o cabelo, o óleo de rícino oferece benefícios adicionais para outras partes do corpo. Ele pode fortalecer cílios e unhas, além de hidratar a pele. Nos cílios e sobrancelhas, use com cuidado e em pequena quantidade para auxiliar no crescimento e fortalecimento.>

No caso das unhas, a aplicação frequente as torna menos quebradiças, contribuindo para a resistência e brilho natural. Na pele, você pode aplicá-lo em áreas ressecadas como cotovelos, joelhos e calcanhares para promover hidratação profunda.>