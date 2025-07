SAÚDE COMPROMETIDA

Mulher fica infértil com dietas e exercícios intensos para casar magra

Ao deixar de menstruar, uma alerta se acendeu na cabeça de Cynthia, que resolveu procurar ajuda médica

A nutricionista norte-americana Cynthia Donovan, conhecida por manter hábitos saudáveis, enfrentou uma jornada inesperada ao tentar intensificar sua rotina de exercícios e dietas antes do casamento. O que começou como um esforço para atingir o “corpo ideal” para o grande dia acabou revelando um sério problema de saúde. >

“Comecei a me exercitar mais, a comer menos e a cortar calorias para poder ter a melhor aparência possível e o corpo que sempre quis”, contou Cynthia em entrevista à revista People. “Acho que o casamento foi um grande motivador para me tornar mais disciplinada”, disse.>

O problema aparecendo...

Logo após o noivado, Cynthia notou que havia parado de menstruar. A princípio, acreditou que a ausência do ciclo estava relacionada ao uso prolongado de anticoncepcionais, que ela havia interrompido após iniciar o relacionamento. Porém, ao buscar ajuda médica, foi surpreendida por um diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos (SOP).>

Mesmo após iniciar o tratamento para a SOP, a menstruação continuava ausente. A preocupação com a fertilidade se tornou inevitável. “Eu não estava pronta para ter filhos, mas isso me preparou, porque pensei: ‘E se eu não pudesse tê-los?’”, refletiu ela durante a entrevista.>

Diagnóstico

O caso aconteceu em 2010, mas voltou à tona após Cynthia compartilhar sua história em um podcast recentemente. Com novas investigações, ela finalmente recebeu o diagnóstico correto: amenorreia hipotalâmica funcional (AHF), uma condição provocada pela redução excessiva de calorias e sobrecarga de treinos, que leva à interrupção do ciclo menstrual por disfunções no hipotálamo.>