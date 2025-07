'SEM DECOREBA!'

5 dicas de Geografia que todo candidato ao Enem precisa saber

Ao CORREIO, professora traçou principais estratégias para se dar bem em questões da área

A menos de 4 meses da prova do Enem, é importante escolher as melhores estratégias de estudos, pensando especificamente no estilo de prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Em relações às questões de Geografia, presentes na parte de "Ciência da Natureza e suas Tecnologias", algumas sabedorias são essenciais para os candidatos. Ao CORREIO, a professora Izabela Machado trouxe cinco dicas que todos precisam ter em mente. >