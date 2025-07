NOVELA DAS 6

Zulma coloca Zenaide contra a parede após armação contra Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (19)

Celso revela farsa sobre Simbá e beijo inesperado surpreende casal

Enquanto a verdade vem à tona, Dita se prepara para uma apresentação na rádio, mas Lúcio exige que ela esteja vestida com um traje de gala. Candinho se oferece para ajudar, disposto a comprar o vestido, mas é impedido por Manoela. Mesmo contrariada, a mãe de Dita toma uma atitude nobre: decide usar suas próprias economias para garantir o figurino da filha.>

Zulma e Celso unem as peças do quebra-cabeça e concluem que Zenaide foi a responsável por tentar enganar Candinho, fazendo Simbá se passar por seu filho legítimo. A tensão aumenta quando Zulma decide tirar satisfação diretamente com a golpista.>