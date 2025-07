ANTES E DEPOIS

Eles cresceram! Veja como estão os atores mirins de 'Êta Mundo Bom!' atualmente

Atores marcaram a novela das 6 quando crianças e hoje brilham em novas produções

Hoje com 22 anos, JP continua no mundo artístico. Atuou em filmes como 'Uma Pitada de Sorte e Mallandro', o 'Errado que Deu Certo', além de ter passado por novelas como 'Orgulho e Paixão' e uma participação em 'Um Lugar ao Sol'. Segundo o ator, não foi escalado para a sequência de 'Êta Mundo Bom!' porque o personagem exigia uma idade mais jovem. Nas redes sociais, JP compartilha sua paixão por games e mostra momentos ao lado da namorada, com quem vive um relacionamento de mais de um ano.>

Hoje com 20 anos, Xande manteve uma carreira consistente. Esteve em tramas como 'Os Dias Eram Assim' e 'Éramos Seis', além de estrelar o filme 'Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo'. Embora seu personagem seja citado na nova fase da novela, ele não participa da nova produção. Fora das câmeras, Xande segue firme na carreira de ator.>

Atualmente com 16 anos, Nathália tem uma trajetória sólida. Brilhou em várias temporadas de 'Detetives do Prédio Azul', participou das novelas 'Apocalipse' e 'Vai na Fé', e também esteve nos filmes 'Os Farofeiros' e 'Câncer com Ascendente em Virgem'. A jovem segue demonstrando talento e se destacando no meio artístico.>